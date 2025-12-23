30 قارباً تتأهل إلى كأس آل مكتوم الـ 29 للتجديف المحلي



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن قائمة القوارب الـ 30 المتأهلة إلى كأس آل مكتوم الـ 29، وهي البطولة الأكبر هذا الموسم لقوارب التجديف المحلية، والمقرر السبت المقبل في «ممشى مدينة دبي الطبية المرحلة الثانية» في منطقة الجداف بدبي.



وجاء اعتماد النادي قائمة القوارب بناء على النتائج التي حققتها في فئتي المحلية والمفتوحة في أول جولتين من سباقات دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، حيث تأهل 20 قارباً للفئة المحلية، وحل القارب «جلفار» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، وبرعاية مجموعة سبارك، في صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، بعدما حقق المركز الأول في كلتا الجولتين.

وضمن القائمة أيضاً كل من: رأس الخيمة، ومزاحم، والذهب 4، ووادي سهم 2، والظفرة 1، والزير، وزلزال، والذهب، والصاروخ، والعاصفة، وأطلس، والمطلع، وزلزال 1، ووادي حام 2، ورياح، والذهب 1، ووادي سهم، ووادي حام، ورأس الخيمة 50.



فيما تأهلت 10 قوارب عن الفئة المفتوحة، وهي: جلفار 2، وبلعرب، والظفرة، وجلفار، و«من جميرا»، والزعابي، والباز، وبسكاليس، وكيه إتش كيه، وشرطة دبي 1.

وكثف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لإقامة البطولة، وذلك بترتيبات خاصة لحدث يعتبر الأكبر على صعيد التجديف للقوارب المحلية، ويحظى سنوياً باهتمام كبير وحضور جماهيري وتفاعل مع مجرياته طمعاً بالفوز بالكأس العريقة.



وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية تعد حدثاً سنوياً مرتقباً يجمع نخبة القوارب والمتسابقين، ويستمد بريقه من عراقته مع اقترابه من إكمال 3 عقود تنافس قدم خلالها أقوى المنافسات في رياضة التجديف على القوارب التراثية، ورسم لوحات رائعة في الممرات المائية في دبي، حتى أضحى بمثابة عيد يجمع عشاق رياضة التجديف في تجمع رائع على كافة الأصعدة.



وهنأ المري القوارب التي احتلت المراكز الأولى في ختام أول جولتين وتأهلت إلى كأس آل مكتوم، وأكد ثقته فيها لمواصلة النواخذة والبحارة الالتزام بالتعليمات المحددة لضمان سلامة الجميع وسير المنافسات بشفافية كاملة لضمان المساواة في جميع ظروف المنافسة بين القوارب.

ومن المقرر أن تجري اللجنة المنظمة فحصاً فنياً على القوارب المشاركة في السباق، إلى جانب إجراء الاجتماع الفني قبل الانطلاقة في نفس يوم المنافسات، للتأكيد على تعميم كافة القوانين والتعليمات.