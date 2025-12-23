علي العلي يحصد 3 ميداليات في بطولة تايلاند للدراجات المائية

البيان

حقق بطلنا الإماراتي علي العلي إنجازاً دولياً لافتاً، خلال مشاركته في بطولة تايلاند للدراجات المائية، التي أقيمت في مدينة باتايا، ضمن واحدة من أقوى بطولات الدراجات المائية على مستوى العالم، وبمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين. ونجح العلي في حصد ثلاث ميداليات في منافسات البطولة، بعدما أحرز الميدالية الفضية في بطولة العالم، إلى جانب الميدالية البرونزية في كأس العالم، كما توج بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا، مؤكداً حضوره القوي وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات.



جاء هذا الإنجاز ثمرة للتحضيرات المكثفة والمستوى الفني العالي، الذي قدمه البطل الإماراتي في سباقات شهدت تنافساً قوياً وظروفاً فنية صعبة، عكست القيمة الكبيرة للبطولة ومكانتها على الساحة العالمية.



من جهته أكد علي العلي أن هذه النتائج تمثل دافعاً لمواصلة العمل والتطور، ورفع اسم دولة الإمارات في المحافل الدولية، معرباً عن اعتزازه بتمثيل الوطن، وتحقيق الإنجازات باسم علم الإمارات، مبيناً أن هذا التتويج المتعدد يأتي استمراراً لتألق أبطال الإمارات في رياضة الدراجات المائية، وترسيخ حضورهم القوي في البطولات القارية والعالمية، ونجاحهم في اعتلاء منصات التتويج الدولية.