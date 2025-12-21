ستيفان أراند بطل «جائزة الشارقة الكبرى» في ختام سباقات زوارق «الفورمولا 1» 2025



حقق ستيفان أراند، قائد زورق فريق الشارقة «نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية» رقم «18» لقب جولة «جائزة الشارقة الكبرى»، في ختام موسم سباقات الزوارق السريعة «الفورمولا 1»، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي أسدل الستار عن دورتها الـ24، اليوم الأحد، على بحيرة خالد، بتنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومشاركة 20 من نخبة السائقين من 10 فرق عالمية مختلفة، وجاء في المركز الثاني، جرانت تراسك، قائد زورق رقم «2» لفريق السويد، ونال راستي وايت، قائد زورق رقم «17» لفريق الشارقة المركز الثالث.



توج الأبطال، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ونيكولو دي سان جرمانو، مؤسس البطولة، كما تم تتويج أبطال بطولة العالم للسائقين، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وهم: شون تورينتي، قائد زورق رقم «4» لفريق فيكتوري «نادي دبي للرياضات البحرية»، المركز الأول، وجوناس أندرسون، قائد زورق رقم «1» لفريق السويد صاحب المركز الثاني، وراستي وايت، قائد زورق رقم «17» لفريق الشارقة الذي حل ثالثاً.



وجاء تنظيم جولة «الطريق إلى الشارقة» لأسبوع الشارقة للبطولات العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الرعاة والشركاء الذين يلعبون دوراً حيوياً في إنجاح الحدث العالمي. وتضم قائمة الرعاة: الشركاء الاستراتيجيين، وهم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ومجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الخدمات الاجتماعية «مركز الشارقة للعمل التطوعي»، ومجموعة «بيئة»، ومصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحريق، إضافة إلى الشريك الطبي مستشفى إن إم سي رويال الشارقة، والراعي الإعلامي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وأخيراً، شركاء الضيافة: فندق كوبثورن الشارقة، وفندق كورنيش الشارقة، وجولدن توليب للشقق الفندقية.