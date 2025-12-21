مهرجان الياسات يتوج الفائزين بسباق القفاي للمحامل الشراعية



توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات، بدورته الثالثة، الفائزين في سباق القفّاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي جرى اليوم الأحد ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وذلك على الواجهة البحرية لمدينة السلع، وتوج زايد ساري المزروعي، مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وخليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعيد حميد المهيري، رئيس قسم الصيانة والدعم الفني في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين في السباق.



جرى السباق لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة 61 محملاً من مختلف إمارات الدولة، على متنها 305 بحارة، وأسفرت نتائجه عن حصول المحمل «زلزال» بالرقم «125»، لمالكه والنوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، على المركز الأول وناموس السباق، فيما حل في المركز الثاني محمل «أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية» رقم «1»، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، وجاء ثالثاً المحمل «مليح» رقم «52»، لمالكه والنوخذة سعود جاسم عبدالله جاسم.



وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيّمة للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين، بلغت قيمتها الإجمالية 600 ألف درهم، حيث نال صاحب المركز الأول 30 ألف درهم، والثاني 27 ألف درهم، والثالث 25 ألف درهم.



ويأتي تنظيم سباق القفّاي ضمن أهداف مهرجان الياسات في دورته الثالثة، الرامية إلى إحياء عناصر التراث البحري الإماراتي، وتعزيز حضور السباقات البحرية التراثية في الذاكرة المجتمعية، إلى جانب دعم الرياضات البحرية التقليدية، وتشجيع مشاركة النواخذة والبحارة من مختلف الأجيال، إذ يشكل السباق محطة مهمة للبحارة الشباب، وخطوة أولى في مسيرتهم ضمن سباقات المحامل الشراعية التراثية.