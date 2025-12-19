10 فرق في بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1» بالشارقة



تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة ، انطلق «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية» على ضفاف بحيرة خالد، والذي يتضمن الجولة النهائية من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1» – الطريق إلى الشارقة، في نسختها الـ24، والتي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمشاركة 20 متسابقاً من أفضل نجوم السباقات يمثلون 10 فرق عالمية.



تُعد بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا 1» سلسلة من السباقات الدولية المصممة للزوارق أحادية الراكب. ويشارك هذا العام عدد من الفرق الإماراتية في المنافسة على اللقب، حيث يشارك «فريق الفيكتوري» التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يحتل صدارة تصنيف الفرق حتى الآن، ويمثله المتسابقون أحمد الفهيم، وأليك ويكستورم، وشون تورينتي الذي يتصدر تصنيف المتسابقين الفرديين هذا الموسم، و«فريق الشارقة» التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الذي يحتل المركز الثاني في تصنيف الفرق حالياً. ويتألف الفريق من الكندي راستي وايت المصنف رابعاً على مستوى الفرق، والإستوني ستفيان أراند، والفنلندي فيليب رومس.



كما يخوض المنافسة فريق «أبوظبي» التابع لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الفرق، ويمثله الثلاثي راشد القمزي، ومنصور المنصوري، وإيريك ستارك.



وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «على مدى أكثر من عقدين، جسّد «أسبوع الشارقة للبطولات العالمية»” رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز وترسيخ حضور الإمارة على خارطة السياحة العالمي».



وأضاف: «أصبح التكامل بين الرياضة والسياحة محرّكاً للتنمية الاقتصادية المستدامة».



وتشارك القوارب المنافسة السبت، في سباق أفضل زمن بصيغته التقليدية الشهيرة «كسر الكيلو». يتألف السباق من ثلاث مراحل تأهيلية، حيث تتأهل الزوارق الـ12 الأسرع من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، والتي بدورها تحدد الزوارق الستة الأسرع التي تتنافس في المرحلة الختامية لتحديد الزمن الأسرع وصاحب المركز الأول.



وفي النصف الثاني من يوم السبت،، تنطلق سباقات السرعة «سبرينت ريس» التي ترسم شبكة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد. ينطلق «سبرينت ريس 1» في الساعة 3:05 عصراً بمشاركة القوارب التي سجلت أفضل الأزمنة في مراكز محددة، يليه «سبرينت ريس 2» في الساعة 3:45 عصراً، بمشاركة القوارب الأخرى المؤهلة. سيسفر كل سباق عن تحديد خمسة زوارق من الأسرع زمنياً لتأخذ أماكنها ضمن المراكز العشرة الأولى عند انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد.