«فيكتوري تيم».. العين على اللقب الأول في بطولة العالم لـ«الفورمولا 1»



يدخل فريق الفيكتوري منافسات جائزة الشارقة الكبرى الخامسة والختامية لموسم بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، بطموح كبير من أجل الفوز باللقب للمرة الأولى، وإضافته إلى قائمته الزاخرة بالإنجازات العالمية التاريخية في مختلف منافسات الرياضات البحرية.



وأكمل فريق الفيكتوري تحضيراته مع ترقب ضربة بداية المنافسات، الجمعة، والتي تتواصل حتى يوم الأحد، حيث يشارك، بقيادة السائقين شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، وأليكس ويسكتروم على متن زورق الفيكتوري 3، ويحتاج الفريق إلى 16 نقطة لحسم اللقب العالمي، حيث يتصدر حالياً الترتيب برصيد 161 نقطة عن أقرب مطارديه فريق الشارقة، الذي يمتلك 120 نقطة، وذلك بعد فوز تورونتي بلقب السباق الرئيسي للجولة الرابعة، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية الشهر الماضي، ومن قبلها فاز الفريق أيضاً في الجولة الثالثة، التي أقيمت في مدينة زينزهو الصينية.



ويوجد شون تورونتي من فيكتوري في صدارة ترتيب بطولة العالم على صعيد السائقين، برصيد 89 نقطة، ويليه بالمركز الثاني جوناس أندرسون من فريق السويد برصيد 75 نقطة، ثم أليك ويسكتروم من فيكتوري، بالمركز الثالث برصيد 72 نقطة.



وعبر أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن ثقته الكبيرة بكل أعضاء الفريق من سائقين وفنيين وطواقم عمل مختلفة، من أجل إكمال نجاح المهمة العالمية، ومضاعفة الأفراح عقب فوز الفريق باللقب العالمي للزوارق السريعة فئة «إكس كات» الأسبوع الماضي، وقال: «ندرك أن الحصول على 16 نقطة يعني حسمنا اللقب العالمي، ورغم ذلك ندخل المنافسات بتركيز ورغبة كبيرة من أجل مواصلة التفوق، وندرك أهمية العمل الجماعي في هذا النوع من المنافسات، التي يوجد فيها عمل كبير من تحضيرات سائقين وتجهيزات ميكانيكية وغيرها، ونتطلع أن نواصل المضي قدماً على الاستراتيجية، التي نعمل بها هذا الموسم من أجل الوجود على منصات التتويج».



ويتطلع فريق الفيكتوري إلى تعزيز سجلاته التاريخية، حيث يمتلك حالياً 27 لقباً عالمياً في كل فئات المسابقات الدولية للزوارق السريعة، وهو يطمح أن يؤكد تفوقه من بوابة فئة الفورمولا وان أيضاً.



وبحسب برنامج جائزة الشارقة الكبرى يقام يوم غد الجمعة المؤتمر الصحفي للسائقين، وتنطلق التدريبات الحرة للفرق المشاركة، فيما تبدأ الإثارة يوم السبت، مع إقامة التصفيات الرسمية وسباقي السرعة، فيما ترتفع حدة الترقب يوم الأحد، مع إقامة السباق الرئيسي، والذي تعقبه مراسم التتويج.