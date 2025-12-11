30 دولة في النسخة الأكبر من بطولة أبوظبي للسباحة



أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية، مشاركة وفود من 30 دولة في منافسات النسخة الأكبر من بطولة أبوظبي الدولية للسباحة، والتي تنطلق غداً الجمعة، في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد، وتستمر حتى 14 من ديسمبر الحالي. وأكد حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة النادي، اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة الحدث، الذي يشارك فيه أكثر من 1000 سباح وسباحة من أكثر من 60 أكاديمية ونادياً داخل الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من البطولة، ستقام وفق أرقى المعايير العالمية، خاصة أنها تجسد قوة تطور رياضة السباحة في الدولة، وتعكس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي للمنظومة.



وأوضح الهوتي أن تغيير اسم البطولة من «سويم فور لايف» إلى «بطولة أبوظبي الدولية»، جاء تتويجاً لنجاحها المميز خلال ثلاث نسخ متتالية، وتحولها إلى منصة عالمية تستقطب أبرز السباحين والأندية والأكاديميات من مختلف دول العالم.