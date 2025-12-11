إهمال أم خطأ تنظيمي؟ التحقيقات تكشف ثغرات قاتلة في وفاة السباح يوسف محمد

كشفت مأساة غرق السباح الصغير يوسف محمد عن ثغرات تنظيمية ورقابية خطيرة داخل بطولة الجمهورية للسباحة في مصر، لتضع اتحاد اللعبة ونادي الزهور تحت ضغط متصاعد مع توالي سماع أقوال المسؤولين وتحليل المستندات والمواد المصورة المرتبطة بالواقعة.

وتواصل جهات التحقيق في مصر الاستماع إلى شهادات عدد من مسؤولي نادي الزهور والاتحاد المصري للسباحة، للوقوف على ما جرى داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، حيث فقد يوسف محمد، البالغ من العمر 12 عامًا، حياته أثناء مشاركته في منافسات البطولة.

وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا مساء 2 ديسمبر يفيد بوفاة اللاعب خلال مشاركته في البطولة، لتبدأ فورًا إجراءات انتقالها إلى موقع الحدث ومعاينته، وتبين خلال الفحص غياب بعض أدوات الرقابة التي كان يمكن أن تسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر، قبل أن تتوجه إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة لضبط الملف الطبي الخاص باللاعب، بالإضافة إلى مقطع مرئي يوثق الواقعة.

كما تحفظت النيابة على أجهزة تسجيل المراقبة لفحص محتوياتها، وضبطت المستندات المتعلقة بتنظيم البطولة وآليات الإشراف الطبي داخل المسبح، وانتقلت كذلك إلى مستشفى دار الفؤاد لمناظرة جثمان الطفل يوسف، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود عوامل صحية مسبقة كان يمكن أن تؤثر على مشاركته، إلى جانب التحقق من سلامة الإجراءات الطبية المتخذة عقب انتشاله من المياه.

وشملت التحقيقات شهادات مؤثرة أدلى بها والد الفقيد، ووالد إحدى المتسابقات، ومدرب يوسف، الذين أكدوا وجود إهمال وتقصير واضحين من جانب منظمي البطولة، سواء من الاتحاد المصري للسباحة أو المنقذين أو الحكام، نتيجة عدم الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة، معتبرين أن هذا الإهمال كان سببًا مباشرًا في وفاة الطفل.

وتتواصل التحقيقات في محاولة لكشف الصورة الكاملة لما دار داخل المسبح، وسط مطالبات واسعة بمراجعة تنظيم البطولات في مصر، وتشديد إجراءات السلامة، لضمان عدم تكرار مأساة مشابهة مستقبلاً.