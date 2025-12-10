سباق الياسات للمحامل الشراعية 60 قدماً ينطلق السبت



أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات عن تحديد السبت المقبل موعداً لإقامة سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن فعاليات المهرجان الذي يُقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.



ويُقام السباق هذا العام على مسار يمتد لمسافة 70 كيلومتراً «37 ميلاً بحرياً»، ينطلق من جزيرة دلما مروراً بجزيرة الياسات وصولاً إلى منطقة السلع، في أحد أبرز السباقات التراثية الطويلة على مستوى الدولة. وأكدت اللجنة المنظمة للسباق جاهزيتها الكاملة لتنظيم الحدث وفق أعلى معايير السلامة، مشيرة إلى أن السباق يجسد عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالإرث البحري، ويعزز حضور الرياضات التراثية في المشهد الرياضي.