«فيكتوري تيم» يستهدف «النجمة السابعة» في بطولة العالم لـ«إكس كات»



يستهدف فريق فيكتوري، مواصلة مسيرة الإنجازات، والتتويج للمرة السابعة بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، وذلك مع احتضان دبي الجولة الختامية للموسم الحالي، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، حيث ارتفعت وتيرة التحضيرات رفيعة المستوى لإقامة المنافسات في «سنسيت بيتش» بجميرا، بمشاركة نخبة من الفرق المحلية، والعالمية التي توافدت على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويدخل فريق فيكتوري الجولة الثالثة والأخيرة، متصدراً للترتيب العام برصيد 130 نقطة، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، فيما سبق أن حقق الفريق اللقب العالمي في 6 مناسبات سابقة، أعوام: 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، فيما حصد الوصافة في عام 2021، وحقق الثنائي العديدي وآل علي تحديداً المركز الثالث في العام الماضي 2024.



ويعتبر فيكتوري من الفرق الإماراتية التي رسخت موقعها على الساحة الدولية بشكل قوي على مدى عقود من الزمن حصد خلالها الفريق إنجازات كبرى، وبالمجمل على صعيد كل فئات مسابقات الزوارق السريعة، فإن الفريق حصد 26 لقباً عالمياً.

ويدخل العديدي وآل علي على متن زورق فيكتوري 7، وكلهما ثقة في مواصلة الأداء القوي عقب حصدهما أكبر رصيد من النقاط بين كل الفرق في الجولة الماضية التي أقيمت بالكويت، ومواصلة الاقتراب بقوة من حسم الأمور في الجولة الختامية.



وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن فريق فيكتوري حرص على تسخير خبراته وإمكاناته كافة من أجل الظهور بالشكل المطلوب لحسم اللقب العالمي في جائزة دبي الكبرى المقبلة، كما أثنى على جاهزية وتركيز العديدي وآل علي، اللذين يلتزمان ببرنامج التحضيرات بشكل مكثف ودقيق، وذلك نابع من خبراتهما المتراكمة في هذا النوع من السباقات، والرغبة الكبيرة لديهما في الفوز باللقب العالمي في لحظة ستكون خاصة للغاية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأشاد السميطي، بجهود القائمين على تنظيم جائزة دبي الكبرى للإكس كات، حيث تتواصل التحضيرات دون توقف ليلاً ونهاراً، من خلال استقبال قوارب ومعدات الفرق المشاركة من حول العالم، وترتيبات موقع المنافسات في «سنسيت بيتش»، إلى جانب العمليات اللوجستية الأخرى، من أجل تقديم بطولة عالمية تليق بمكانة دبي الرائدة على الصعيد الدولي في احتضان أكبر الأحداث الرياضية.



ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة، فريق بريطانيا صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 108 نقاط، وفريق الفجيرة الثالث برصيد 76 نقطة. كما توجد فرق محلية مثل الشارقة وفاز مارين، وفرق من الكويت، والسويد، والنرويج وإيطاليا.