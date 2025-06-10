1000 سباح في «أبوظبي سويم فور لايف» الدولية ديسمبر المقبل

أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن تنظيم النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولية، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل في حمام السباحة الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد.

تتوقع البطولة مشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة من أبطال دوليين ولاعبين أولمبيين، مع فرق ومنتخبات تمثل أكثر من 10 دول، ما يجعلها واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة. وستُقام المنافسات في مجرى طويل «50 متراً»، ما يوفر منصة مثالية للسباحين لإبراز مهاراتهم والتنافس في أجواء احترافية.

إلى جانب المنافسات، ستُقام دورات تدريبية متخصصة للمدربين وورش عمل للسباحين على هامش البطولة، ما يتيح فرصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، ويعزز من مستوى السباحة في المنطقة.

وقال المهندس سعيد أحمد الجسمي، نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية: نحن متحمسون لاستضافة النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي سويم فور لايف، لقد حققت النسخ السابقة نجاحاً كبيراً، ونشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين والمستويات الرياضية. نهدف من خلال هذه البطولة إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية دولية.

كما أشار الجسمي إلى التعاون المثمر مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للسباحة، حيث أصبحت البطولة جزءاً معتمداً من أجندة البطولات الرسمية في دولة الإمارات بشكل مستمر على مدار الأعوام الماضية، ما يعكس الالتزام المستمر بتطوير الرياضات المائية في الدولة، مؤكداً أن نادي أبوظبي للرياضات المائية سيقدم تجربة رياضية متميزة لجميع المشاركين، حيث تسعى اللجنة المنظمة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح البطولة.