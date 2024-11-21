ختام سباق «من دبي إلى خصب» للإبحار الشراعي



اختُتمت النسخة الثانية لسباق «من دبي إلى خصب» للإبحار الشراعي، في محافظة مسندم، بعد نهاية رحلة بحرية استثنائية على مدى مسافة 100 ميل بحري، احتفاءً بالروابط البحرية العريقة التي تجمع بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وجاء تنظيم هذا الحدث الرياضي من قبل نادي دبي للإبحار الشراعي، احتفالاً بالذكرى الخمسين على تأسيسه، وبالتعاون مع مكتب محافظ مسندم، وعُمان للإبحار، ومرسى بندر الروضة، وبدعم مقدم من ميناء خصب، وشهد السباق منافسة حماسية بين 43 بحاراً، على متن 11 قارباً شراعياً، كجزء من فعاليات موسم الشتاء في مسندم.