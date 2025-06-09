«مبادلة للتميز» يدعم أول إماراتية تشارك في مونديال الزوارق السريعة للفورمولا 4



أعلن برنامج مبادلة للتميز، انضمام الإماراتية علياء عبد السلام إلى قائمة المبدعين الذين يدعمهم البرنامج، لتواصل مسيرتها في عالم سباقات الزوارق السريعة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

ويعد برنامج مبادلة للتميز، مبادرة مجتمعية، تهدف إلى دعم الموهوبين في مختلف أنحاء الدولة، في مجالات الرياضة والفنون والثقافة والابتكار، فيما تنضم مبادلة كشريك رئيس في بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا 4 لموسم 2025.

وتعد مشاركة علياء عبد السلام لحظة مهمة في مسيرة الرياضة النسائية بالدولة، باعتبارها أول امرأة إماراتية تشارك في بطولة العالم للفورمولا 4، حيث تمثل الإمارات في السباقات المقبلة، التي تقام في السويد والنرويج وإيطاليا، ويشكل ذلك إنجازاً شخصياً لها، ورسالة تعكس الحضور المتنامي للدولة في المحافل الرياضية العالمية، وخطوة حيوية تعزز من مكانة المرأة الإماراتية في مختلف الميادين.

وستحصل علياء، من خلال البرنامج، على الدعم اللازم لتحقيق طموحاتها مع تلك الرياضة، إذ يسعى البرنامج، الذي بدأ في عام 2021، إلى تمكين المبدعين، وإطلاق قدراتهم في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز الأثر المجتمعي الهادف ضمن التزام مبادلة برعاية المواهب المحلية.

ونشأت علياء في بيئة رياضية، متأثرة بمسيرة والدها عبد السلام فيروز، البطل السابق في رياضة قوارب المحركات المائية، حيث جذبتها هذه الرياضة منذ الصغر، وواصلت تقدمها لتثبت جدارتها محلياً، وتشق طريقها نحو العالمية.

وأعربت علياء عن سعادتها بالانضمام إلى البرنامج، مشيرة إلى أن هدفها هو إلهام الجيل القادم من الفتيات الإماراتيات، للسعي خلف طموحاتهن، مهما كانت التحديات، معربة عن فخرها بالثقة التي منحتها إياها مبادلة.

وأضافت أنها تأمل من خلال هذه التجربة، أن تشجع الفتيات على ممارسة رياضة قوارب المحركات، وأن تسهم في تحفيز الشباب على الابتكار، ورفع علم الدولة عالياً في الرياضات البحرية.

وحققت علياء المركز الخامس في أول مشاركة دولية لها في بطولة الفورمولا 4 في النرويج عام 2024، وفي الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفورمولا 4 في أبوظبي، حققت المركز التاسع، وفي الجولة الثانية التي أقيمت في خورفكان، احتلت المركز السابع، بعد أداء مميز، في ظروف بحرية متقلبة، وفي الجولة الثالثة في أبوظبي، احتلت المركز السادس، ونالت تقدير الخبراء، لدقتها الفنية واستراتيجيتها الدقيقة.