«فيكتوري 4» أول المنطلقين في جولة جدة لـ «الفورمولا 1»



سيكون شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، أول المنطلقين، غداً السبت، في السباق الرئيسي من منافسات الجولة الرابعة لبطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، التي تقام حالياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تحقيقه أفضل الأزمنة في الاختبارات التأهيلية الرسمية التي أقيمت اليوم الجمعة، وسط منافسة قوية من نخبة الفرق والسائقين من حول العالم.

ونجح تورنتي في فرض إيقاع فريق فيكتوري على شاطئ واجهة أبحر الشمالية، وبعد إقامة 3 اختبارات تأهيلية رسمية، سجل سائق زورق الفيكتوري 4، زمناً وقدره 41:444 دقيقة، وتقدم على جوناس أندرسون متسابق فريق السويد الذي ينطلق ثانياً بزمن 41:647 دقيقة، وبالمركز الثالث الهولندي فيرديناند زانديربيج من فريق رديف الصيني، بزمن 41:903 دقيقة.



وفي أبرز النتائج الأخرى، جاء أليك ويكستروم على متن زورق الفيكتوري 3، بالمركز السادس بزمن 42:419 دقيقة، يليه ستيفان أرناد من فريق الشارقة بالمركز السابع بزمن 42:202 دقيقة، وراستي وايت من فريق الشارقة أيضاً بالمركز الثامن بزمن 42:546 دقيقة، وحل إريك ستارك من فريق أبوظبي بالمركز الحادي عشر بزمن 42:944 دقيقة.

وتواصلت إثارة المنافسات اليوم الجمعة، بإقامة سباقي السرعة «السبرينت»، والتي شهدت تألق شون تورونتيمجدداً على متن زورق الفيكتوري، بعد فوزه بسباق السرعة الأول، متقدماً بفارق 4:282 ثانية عن الفرنسي بيتر مورين من فريق الصين الذي جاء ثانياً، ليكسب تورونتي 10 نقاط في رصيده الإجمالي هذا الموسم.



واكتفى ويكستروم على متن زورق فيكتوري 3 بتحقيق المركز السابع في سباق السرعة الثاني، فيما حل جوناس أندرسون من فريق السويد بالمركز الأول، يليه ستيفان أرناد من فريق الشارقة بالمركز الثاني، وستيفان هاجين من فريق الصين بالمركز الثالث، ومنصور المنصوري من فريق أبوظبي بالمركز الرابع.

وفي ضوء هذه النتائج واصل فريق فيكتوري صدارة الترتيب العام للفرق بعدما رفع إجمالي رصيده إلى 139 نقطة، ويليه في المركز الثاني فريق الشارقة 111 نقطة، وفريق السويد 96 نقطة، وفريق الصين 66 نقطة، وفريق أبوظبي 57 نقطة، كما بقي أليك ويكستروم في المركز الأول في الترتيب العام للسائقين برصيد 70 نقطة، يليه زميله شون تورونتي بالمركز الثاني، برصيد 69 نقطة، ثم راستيوايت من فريق الشارقة بالمركز الثالث برصيد 65 نقطة، وجوناس أندرسون بالمركز الرابع برصيد 60 نقطة.



وعبر أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن تطلعه لمواصلة ثنائي فريق فيكتوري في الارتقاء بمستوى الأداء في السباق الرئيسي، وقال: «نجح شون تورونتي بالحفاظ على استمرارية التفوق بعدما سجل أفضل النتائج في الأشواط الحرة، تصدر التصفيات التأهيلية، مع تواجد أليك ويكستروم في مراكز متقدمة أيضاً، وهو ما يجعلنا نتطلع أن يدخلا السباق الرئيسي متسلحين بهذا الزخم والدفعة المعنوية المهمة للحفاظ على صدارة الترتيب العام للبطولة مع دخولها مراحل الحسم حيث نخوض حالياً الجولة قبل الأخيرة في جدة، وكلنا طموح بالبقاء في مقدمة الترتيب مع دخول الجولة الأخيرة التي تقام الشهر المقبل في الشارقة».