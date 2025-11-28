«رولكس سيل جي بي» للإبحار الشراعي بأبوظبي تدخل مرحلة الحسم



تستعد الفرق المشاركة في بطولة «رولكس سيل جي بي» لخوض عطلة نهاية أسبوع مصيرية مع اقتراب نهائي موسم 2025 الذي تستضيفه أبوظبي ضمن سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي»، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي. ومع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، تشهد الفرق استعدادات مكثّفة وترقّباً كبيراً، بينما تتجه الأنظار إلى النجوم البارزين وقدرتهم على تقديم أفضل أداء في واحدة من أكثر جولات الموسم تنافسية.

وشهدت التحضيرات السابقة لانطلاق المنافسات بعض التغييرات الفنية داخل فريق بلاك فويلز، حيث تولّت ليف ماكاي، المسؤولة عن الجانب الاستراتيجي، قيادة القارب خلال التجارب التحضيرية، بينما خضع قائد الفريق بيتر برلينغ لفحوصات طبية روتينية بعد تعرّضه لإصابة بسيطة في اليد أثناء التعامل مع أحد ألواح «الفويل».



في المقابل، تتجه الأنظار أيضاً إلى الفريق الإسباني لوس غايوس، حامل لقب بطولة رولكس سيل جي بي، والذي يدخل عطلة نهاية الأسبوع بطموح واضح لتعويض الفارق مع فرق الصدارة. ورغم احتلاله المركز الرابع برصيد 76 نقطة، يؤكد قائد الفريق دييغو بوتين أن الفريق سيخوض الجولات المقبلة بـ«كل الأوراق»، مستفيداً من خبرته الطويلة في التعامل مع المسارات القصيرة والرياح الخفيفة التي تُعد سمة مميزة لموقع أبوظبي.

ويتصدّر فريق الإمارات جي بي آر الترتيب العام برصيد 85 نقطة، يليه فريق نيوزيلندا برصيد 82 نقطة، ثم أستراليا بـ80 نقطة، بينما يحتل فريق إسبانيا لوس غالوس، حامل لقب بطولة رولكس سيل جي بي، المركز الرابع برصيد 76 نقطة، خارج ثلاثي الصدارة المتقدّم نحو السباق النهائي الحاسم.



ويُعَد تصدّر الإمارات جي بي آر للمنافسات قبل النهائي الكبير هذا الأسبوع تتويجاً لإحدى أقوى مسيرات الأداء في موسم 2025، وهي رحلة بدأت فعلياً منذ عودة البطل الأولمبي مرتين ديلان فليتشر إلى الطاقم البريطاني في جولة دبي في نوفمبر 2024.

ويختتم سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي» لموسم 2025، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، روزنامة موسم 2025 الذي ضم 12 جولة عالمية. وتنطلق فعاليات عطلة نهاية الأسبوع بيومي سباقات أسطول تأهيلية، يتحدّد من خلالهما الفائز بسباق أبوظبي وترتيب الفرق في السجل العام لبطولة رولكس سيل جي بي، قبل إعلان بطل جولة أبوظبي وتأهّل الفرق الثلاثة الأولى إلى السباق النهائي الحاسم بنظام «الفائز يحصد كل شيء».

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع وحدها جوائز مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 3.25 ملايين دولار أمريكي، تشمل 800000 دولار لبطل سباق أبوظبي، و450000 دولار لصاحب أعلى رصيد من النقاط في ترتيب الموسم بصرف النظر عمّا إذا توِّج بلقب السباق النهائي أم لا، و2 مليون دولار للفريق الفائز بالسباق النهائي المكوَّن من 3 قوارب.