الجولة الثانية لـ «دبي لقوارب التجديف 30 قدماً» السبت

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2025-2024)، على مياه قناة دبي المائية في منطقة الجداف، بمحاذاة محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، قد نظم بنجاح سباق الجولة الأولى يوم السبت الماضي، بمشاركة 42 قارباً، على متنها أكثر من 400 بحار من أبناء الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، حيث تنافست القوارب على المراكز الأولى في الشوطين المحلي والمفتوح.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن بدء إجراءات التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب، عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث يستمر التسجيل اليوم وغداً - موعد إغلاق باب التسجيل، وإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق المرتقب.

ويأخذ سباق الجولة الثانية من بطولة دبي 2024-2025، أهمية خاصة وكبيرة لدى الملاك والنواخذة المشاركين، لأنه يمثل المحطة الختامية والمؤهلة للمشاركة في شوط سباق أغلى بطولات الموسم، كأس آل مكتوم في نسخته رقم 28، والذي سيقام نهاية الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يتحدد على ضوء نتائج السباق والشوطين المحلي والمفتوح، أسماء القوارب المشاركة في شوطي سباق كأس آل مكتوم.