13 دولة تشارك في بطولة الإمارات للتزلج على الماء



اعتمد نادي أبوظبي للرياضات البحرية مشاركة نحو 90 متسابقاً من 13 دولة في منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء. وتنطلق البطولة يوم غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل على كاسر الأمواج، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكد ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في النادي، أن الإقبال الكبير على المشاركة في الفعاليات من 13 دولة يعكس المكانة المرموقة للبطولة، وتزايد الاهتمام بها نظراً لما تمثله من قيمة كبرى للتنافس بين المتسابقين، كما أنها تمثل فرصة مميزة للشباب لإبراز مواهبهم.