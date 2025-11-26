الجولة الأولى لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية تنطلق السبت



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل في الجولة الأولى لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية، المقررة إقامتها يوم السبت المقبل في منطقة الجداف بدبي، وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحافل بمختلف أنواع المسابقات والرياضات البحرية. وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الجهود تركز دائماً على تحفيز المجتمع على المشاركة في هذا النوع من السباقات، خصوصاً أن السباق يتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية، حيث اعتمدنا إقامة شوطي المفتوحة والمحلية، وقال: «يعتبر سباق دبي لقوارب التجديف المحلية من أبرز الفعاليات التي تشهد مشاركة متعددة الجنسيات، وإقبالاً كبيراً نتطلع لزيادته في كل عام، مع التركيز على رفع المستويات التنافسية، ونتطلع أن ندشن منافسات السباق بإقامة الجولة الأولى في منطقة الجداف ذات الإطلالة المميزة على معالم دبي، وأبرزها «مكتبة محمد بن راشد»، المكتبة العامة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة».



وقام النادي بتعميم تعليمات المشاركة في المنافسات وتوفير الرابط الخاص بالتسجيل بمتابعة وإشراف لجنة إدارة السباق، مع اعتماد إقامة شوطي المفتوحة والمحلية، وتضم الفئة المفتوحة المؤسسات الحكومية أو الخاصة، بإتاحة وجود 1 سكوني و8 بحارة من كل الجنسيات، ودول مجلس التعاون الخليجي، بوجود العدد نفسه، على أن تكون جنسية المشاركين من الدولة الخليجية نفسها، أو من الأفراد المقيمين فيها، بينما تقام منافسات الفئة المحلية للبحارة من دولة الإمارات العربية المتحدة.



ومن المقرر أن يتم إجراء الفحوصات الفنية على القوارب المشاركة قبل بداية السباق للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية بشكل عام، والتركيز على توفير معدات السلامة كأولوية لضمان تأمين جميع المشاركين.

كما ستعقد إدارة السباق قرعة لتحديد ترتيب وقوف المتسابقين على خط البداية، مع تعميم خط سير السباق على جميع المشاركين وضرورة الالتزام به.

ويخصص النادي جائزة «الفريق المثالي» في نهاية الموسم، وفق معايير الزي الموحد للفريق، والنظافة والمحافظة على البيئة، وسلوك أفراد الفريق خلال الموسم، والتزام الفريق بالوقت المعلن في البرنامج الزمني.