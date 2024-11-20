«الإمارات إكستريم» يتألق في مونديال الدراجات المائية

عاد فريق «الإمارات اكستريم» للتألق من جديد في سباقات الدراجات المائية العالمية بعد إعلانه مؤخراً التعاقد مع البطل العالمي كيفين رايتيرر.

ونجح فريق الإمارات إكستريم ومع أول ظهور للمتسابق رايتيرر مدافعاً عن ألوانه في منافسات جائزة إندونيسيا الكبرى للدراجات المائية - الجولة الختامية من بطولة العالم 2024 - في الفوز بالمركز الأول بجدارة مستعيداً ألقه العالمي، ونجح رايتيرر في الصعود إلى مركز الوصيف في الترتيب العام بفارق 16 نقطة عن المتصدر.

يذكر أن فريق الإمارات إكستريم تابع لمؤسسة إكس بي جي المتخصصة في مجال الدراجات المائية والتي نجحت في ظهور أبرز أبطال الرياضات البحرية والمتسابقين في الدولة، حيث تميز «الإمارات إكستريم» كأحد الفرق المنافسة في الفعاليات والبطولات العالمية في هذه الرياضة، كما قدمت الأكاديمية العديد من المواهب صاحبة الإنجازات مثل: عمر عبدالله راشد

وسلطان عيسى الحمادي اللذين تألقا في العديد من البطولات المحلية والدولية.

ومن المنتظر أن يشارك الفريق في كأس ملك تايلاند «الجولة الختامية من بطولة العالم 2024 ــ آي جي أس بي أيه» التي تقام في شواطئ مدينة باتيا منتصف شهر ديسمبر المقبل.