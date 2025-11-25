هيئة أبوظبي للتراث تنظم سباق التجديف التراثي بمناسبة عيد الاتحاد الـ54



في إطار احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54، تنظم هيئة أبوظبي للتراث «سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، يوم 3 ديسمبر المقبل بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن افتتاح متحف زايد الوطني في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات وذلك تأكيداً لحرص الهيئة على المشاركة والحضور الفاعل والمستمر في المناسبات والمحافل الثقافية والتراثية والوطنية.



ويشهد مجلس محمد خلف بأبوظبي يوم غد الأربعاء انعقاد الاجتماع التنويري وإجراء القرعة للسباق الذي يقام في أربعة أشواط تحمل ألوان علم دولة الإمارات بمشاركة 68 قارباً عليها 1156 بحاراً لمسافة 3 أميال بحرية، وقررت اللجنة المنظمة أن تكون نقطة انطلاق السباق من جزيرة الريم مروراً بمتحف زايد الوطني ومتحف التاريخ الطبيعي حتى الوصول إلى خط النهاية مقابل متحف اللوفر أبوظبي.



وتبلغ قيمة جوائز السباق أكثر من 2 مليون و400 ألف درهم، حيث يحصل الفائز الأول في كل شوط على 80 ألفاً ونموذج قارب ذهبي، والثاني 70 ألفاً ونموذج قارب فضي، والثالث 60 ألفاً ونموذج قارب برونزي، وتتوزع بقية الجوائز على المشاركين توالياً.



ويقام السباق في إطار حرص الهيئة على إحياء التراث البحري وسباقاته والتعريف بالموروث البحري الإماراتي العريق، تحقيقاً لأهدافها في تعزيز الهوية الوطنية حيث يسهم السباق في تواصل الأجيال بجمعه بين قدامى البحارة والشباب، ويسلّط الضوء على دور البحر في حياة السكان قديماً.



كما يسهم تنظيم السباقات البحرية التراثية في المناسبات الرسمية في تعزيز قيم التعاون والروح الجماعية والصبر المتأصلة في المجتمع الإماراتي، إلى جانب الجمع بين مختلف فئات المجتمع في أجواء احتفالية تقوي الروابط الاجتماعية وتوحّد الجميع حول الرموز الوطنية.