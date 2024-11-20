«فيكتوري 7» جاهز لرابعة جولات مونديال اكس كات

تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية وسباقات الزوارق السريعة العالمية إلى مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تستضيف للمرة الأولى منافسات جائزة الشرقية الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2024، والتي تنطلق هناك اليوم وتستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 10 فرق عالمية يتقدمها سفراء الإمارات في فرق فيكتوري وفاز مارين والفجيرة.

ووصل إلى الخبر أول من أمس وفد فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يضم أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري والمتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق النادي فيكتوري 7 إلى جانب الطاقم الفني، والذي سيشرف على تجهيز ومتابعة الزورق في مراحل الجولة العالمية.

ومن المنتظر أن يستمتع الجمهور بمنافسات مثيرة في الساعات المقبلة مع ارتفاع وتيرة التنافس بين فرق الصدارة، والتي تسعى لتعزيز موقفها قبل الوصول إلى محطة الختام في شواطئ دبي، التي تحتضن منافسات الجولة الخامسة في الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل.

وتبدأ إجراءات المشاركة في جائزة الشرقية اليوم من خلال استكمال التسجيل للفرق المشاركة وتجهيز مقار الفرق وورش الزوارق ثم إجراء التجارب الفنية على الزوارق والاختبارات اللازمة على المحركات واختيار المراوح المناسبة.

وسيشتد التنافس يوم غدٍ مع إقامة منافسات السباق الرئيس الأول، ويسبقه تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين، فيما ستخوض الزوارق بعد غدٍ منافسة خاصة في سباق السرعة (سبيد كات ران)، وتختتم الجولة العالمية يوم السبت بإقامة السباق الرئيس الثاني.