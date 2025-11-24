«سيل جي بي» و«طيران الإمارات» و«أكواي».. تطوير مبتكر للحفاظ على البيئة البحرية



تستعد سيل جي بي وطيران الإمارات، الشريك الرسمي للبطولة، لإطلاق تعاون مبتكر يركّز على حماية المحيطات وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة البحرية على المدى الطويل، وذلك تمهيداً لنهائي جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي» لموسم 2025، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، والمقررة إقامته يومي 29 و30 نوفمبر. وترتكز المبادرة على تسريع اعتماد نموذج جديد من الروبوتات البحرية على هيئة «سمكة» مستوحاة من الطبيعة، طوّرته شركة أكواي التابعة لسوق أبوظبي العالمي، بحيث تتولى جمع بيانات بحرية بالغة الأهمية بطريقة أقل تكلفة، وأكثر هدوءاً، وقابلة للتوسّع على نحو غير مسبوق، بما يلبّي الحاجة الملحّة إلى معلومات أعمق عن البيئات البحرية.



وتُعد «أكواي» شركة ناشئة مقرّها أبوظبي تجمع نخبة من المهندسين ومتخصّصي علوم البيانات لدعم مبادرات الحفاظ على المحيطات. وتتوقّع أكواي أن تسهم تقنيتها القائمة على أسماك روبوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في خفض تكلفة مراقبة البيئات البحرية عالية الجودة بنسبة تتراوح بين 50 و70% مقارنة بالأساليب التقليدية، فضلاً عن دعم ما يقرب من 30 جهة معنيّة بالحفاظ على البيئة البحرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر أكثر من 100 مشروع.



ولكونها شركة ناشئة في مراحلها الأولى، تسعى «أكواي» إلى استقطاب الرعاة والمستثمرين للمساهمة في تطوير هذه التقنية وتوسيع نطاق استخدامها على مستوى العالم. وتُولي سيل جي بي عناية خاصة بالحياة البحرية، فهو مضمار مسابقاتها ومسرح منافساتها والمحور الذي تدور حوله هذه البطولة العالمية. ومن خلال العمل المشترك مع طيران الإمارات والفرق المشاركة في المدن المستضيفة، دأبت سيل جي بي منذ موسمها الثاني على إطلاق مبادرات «أوشن إمباكت» التي تركّز على حماية البيئات البحرية ودعم استدامتها.