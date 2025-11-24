«فيكتوري تيم» إلى جدة للمشاركة في مونديال «الفورمولا 1» للزوارق السريعة



وصل فريق فيكتوري، إلى جدة، حيث يخوض غمار الجولة الرابعة من بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة التي تستضيفها المدينة السعودية بالفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، ويدخل الفريق المنافسات بطموح كبير لمواصلة التمسك بالصدارة، حيث يحتل صدارة الترتيب العام للفرق والفردي أيضاً.

ونجح «الفيكتوري تيم» من الفوز بالجولة الثالثة احتضنها مدينة زينزهو الصينية الشهر الماضي، ليواصل التربع على صدارة الترتيب العام للفرق برصيد 125 نقطة، ويليه بالمركز الثاني فريق الشارقة 95 نقطة، وفريق السويد 82 نقطة، وفريق أبوظبي 50 نقطة.



فيما أسهم فوز أليك ويكستروم على متن زورق الفيكتوري 3، بانفراده بصدارة الترتيب العام للسائقين برصيد 66 نقطة، يليه زميله شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، بالمركز الثاني، برصيد 59 نقطة، ويليهم راستي وايت من فريق الشارقة بالمركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وحرص فريق الفيكتوري على رفع الجاهزية خلال الفترة الماضية من خلال الاختبارات المتواصلة، وقياس الأداء، والتجارب المستمرة للاطمئنان على جاهزية الثنائي ويكستروم وتورونتي، والزورقان الفيكتوري 3 و4، حيث جاءت المؤشرات إيجابية قبل دخول محطة مهمة للغاية، إذ تعد بطولة جدة المحطة الرابعة وقبل الأخيرة، حيث ستقام البطولة الختامية للموسم في الشارقة خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.



من جانبه، شدد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على أهمية المنافسات التي تقام في مدينة جدة مع دخول الفريق حسابات المنافسة على اللقب بكل جدية عقب تفوقه في زينزهو بالصين، وقال: سعداء بخوض منافسات الجولة المقبلة في المملكة العربية السعودية، وسط أشقائنا على شواطئ جدة الجميلة، ونتطلع أن نواصل تقديم الأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق في هذا الموسم، والتمسك بسقف الطموحات المرتفع للتواجد على منصة التتويج في جميع السباقات التي نشارك فيها، بهدف استعادة اللقب العالمي إلى خزائن الفريق المرصعة بسجل حافل وضخم من الإنجازات التاريخية.



وأوضح السميطي أن الجاهزية التي ظهر عليها الثنائي أليك ويكستروم وشون تورونتي، والمعنويات المرتفعة التي يدخلان بها هذه الجولة، تنعكس على أجواء الفريق بالكامل من خلال التحضيرات من كافة الفرق الفنية والدعم اللوجيستي، وسط هادف واحد يجمع كافة أعضاء الفيكتوري، وهو مواصلة حصد الانتصارات في البطولة المقبلة في جدة.

ومن المقرر أن تستضيف جدة هذه المحطة من بطولة العالم للزوارق السريعة في واجهة أبحر، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة، ويتضمن إقامة عروض وفعاليات ترفيهية متنوعة مرافقة للحدث.