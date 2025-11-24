مشاركة ناجحة لـ«أبوظبي البحري» في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025



اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية مشاركته الناجحة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، الذي أقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مسجلاً حضوراً لافتاً يعكس مكانته الريادية في قطاع الرياضات البحرية. وجاءت هذه المشاركة المتميزة بفضل الدعم والمتابعة من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بما يسهم في تعزيز دور النادي في نشر ثقافة الرياضات البحرية وتمكين المجتمع والشركاء المهتمين بهذا القطاع الحيوي.



وخلال المعرض، قدم النادي عرضاً شاملاً لبرامجه ومبادراته ومشاريعه المجتمعية، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات المعتمدة في تنظيم البطولات البحرية. كما استقطب جناح النادي أعداداً كبيرة من الزوار والعارضين، وشهد عقد لقاءات مهنية مع مؤسسات متخصصة، ما يعكس قوة حضوره وتأثيره في الساحة البحرية.



وشهدت الفعاليات عروضاً استعراضية مميزة شملت الفلاي بورد والدراجات المائية، والتي جذبت اهتمام الحضور وأضفت أجواء تفاعلية على مشاركة النادي. واختتم النادي مشاركته بنتائج إيجابية عززت من حضوره ودوره المحوري في تطوير قطاع الرياضات البحرية في دولة الإمارات، مؤكداً مكانته أحد أبرز الداعمين لنمو هذا القطاع وترسيخ ثقافته في المجتمع.