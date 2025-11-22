«الفيكتوري تيم» يوسع الفارق في صدارة مونديال الـ «إكس كات» بالكويت



وسع فريق الفيكتوري موقعه في صدارة ترتيب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، وذلك بعدما أنهى السباق الثاني في جائزة الكويت الكبرى في المركز الثاني، ويكسب 30 نقطة، بعدما سبق أن حقق المركز الأول في السباق الأول، وكسب 35 نقطة، ليخرج برصيد وفير يبلغ 65 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 130 نقطة.

وتألق الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي على متن زوق فيكتوري تيم 7، وبعد فوزهما في السباق الأول الخميس الماضي، نجحا من الحلول في وصافة السباق الثاني، الذي أقيم اليوم السبت، ليرفعا الرصيد الإجمالي إلى 130 نقطة، متقدمين على فريق بريطانيا الذي يمتلك 108 نقاط، ويأتي فريق الفجيرة بالمركز الثالث برصيد 76 نقطة، وفريق الكويت بالمركز الرابع برصيد 66 نقطة.



شهد السباق الثاني منافسة إماراتية قوية، بعدما حل بالمركز الأول فريق الفجيرة، على متن الزورق 96، بقيادة الثنائي روزاريو دي كولا وجوزيبي دي كولا، بزمن قدره 27:17:72 دقيقة، يليه زورق الفيكتوري 7 بفارق 8:95 ثوانٍ، وبالمركز الثالث فريق بريطانيا بفارق 15:22 ثانية. وتتجه الأنظار بعد هذه الجولة إلى جائزة دبي الكبرى، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل، والتي ستكون المحطة الختامية لبطولة العالم 2025.



وتوجه محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالشكر للمنظمين، على كرم الضيافة من الأشقاء الكويتيين، وحسن الترتيبات التنظيمية، وقال: نهنئ أشقاءنا في دولة الكويت على نجاح منافسات هذه الجولة العالمية، وهو ما عهدناه في هذه الدولة الغالية على قلوبنا جميعاً، والتي شعرنا طوال الأيام الماضية فيها، بأننا في بلدنا الثاني، لما وجدناه من ترحيب وتسهيل لجميع الجوانب اللازمة لضمان تقديم أفضل المستويات في البطولة، وما زاد من سعادتنا، أن وجودنا هنا تزامن مع توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، ابتداء من يوم 29 يناير المقبل، ولمدة أسبوع، في جميع إمارات الدولة، وهو ما يرسخ العلاقات المتينة على كافة الأصعدة، ومنها الرياضية، حيث نتملك مع دولة الكويت تعاوناً منذ سنوات طويلة في الرياضات البحرية تحديداً».



يذكر أن فريق الفيكتوري جاء في المركز الثالث، على هامش منافسات سباق سبيد كات رن، الذي أقيم في ثاني أيام البطولة، وهو عبارة عن دراج ريس لمسافة كيلو متر، وليس ضمن نقاط بطولة العالم.