نجاح فني وتنظيمي لسادسة جولات شراع الإمارات



توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الفائزين في ختام منافسات الجولة السادسة لبطولة (بطل الإمارات) للشراع الحديث التي نظمها بنجاح نادي (زي كلوب) المجتمعي في أبوظبي بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وبمشاركة فرق الأندية والأكاديميات المتخصصة في الدولة.



وتابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان جانباً من المنافسات، مشيداً بالنجاح التنظيمي والفني الذي رافق الحدث، مثمناً جهود نادي (زي كلوب) التنظيمية الذي وفر كل أسباب النجاح للجولة، والتي جمعت نخبة من المشاركين يمثلون أندية الدولة وفرق الأكاديميات، إضافة إلى مشاركة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.