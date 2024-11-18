«غازي 96» بطل سباق دبي لقوارب التجديف

توج القارب غازي 96 لمالكه الشيخ سعيد بن سرور الشرقي وبقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي بطلاً للشوط «المحلي» في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية «الجولة الأولى من بطولة دبي 2024-2025» والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الحالي.

ونجح القارب «بلعرب 44» التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة النوخذة حميد سالم البحري في الظفر بالمركز الأول في الشوط المفتوح والمخصص لفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

وحقق السباق الذي جرت أحداثه، أول من أمس، على مياه قناة دبي المائية نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة ما يزيد على 400 بحار على متن 41 قارباً، وزعت على شوطين الأول «المحلي» بمشاركة 23 قارباً، والثاني «المفتوح» وتنافس على مراكزه الأولى 18 قارباً، حيث أبحرت جميعها لمسافة وصلت إلى 2.3 كلم من أمام واجهة الخليج التجاري وحتى مدخل خور دبي بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وبرز القارب «غازي 96» الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة دبي، بشكل لافت، حيث انتزع الصدارة بجدارة في الشوط المحلي متقدماً على حامل اللقب في الموسم الماضي القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني، والذي حل وصيفاً، فيما ذهب المركز الثالث إلى القارب «من جميرا 4» لمالكه بطي مصبح الغشيش المري بقيادة النوخذة طارق المنصوري.

وواصل القارب «بلعرب 44» بطل كأس آل مكتوم العام الماضي تألقه مجدداً محققاً الفوز بالمركز الأول في الشوط المفتوح متقدماً على القاربين «أف 3 89» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني، والذي حل وصيفاً، و«برق 63» لمالكه الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد وبقيادة النوخذة علي سند الحمادي.

تابع السباق محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وقام محمد سيف المري مدير الشؤون الرياضية في النادي مشرف السباق بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الشوطين المحلي والمفتوح.

وأشاد محمد سيف المري، بدور الشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وكذلك الملاك والنواخذة والبحارة المشاركين على التعاون الملحوظ، والذي أسهم في نجاح التظاهرة، مهنئاً الفائزين وجميع المشاركين على نجاح الفعالية.

يذكر أن، بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً ستتواصل فعالياتها السبت المقبل بإقامة سباق الجولة الثانية والختامية من البطولة والتي سيتم على ضوء نتائجها اختيار القوارب التي ستخوض منافسات أغلى البطولات كأس آل مكتوم في نسخته الثامنة والعشرين.