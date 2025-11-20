«الفيكتوري تيم» بطلاً لجائزة الكويت الكبرى «إكس كات» للزوارق السريعة



تُوج زورق فيكتوري تيم 7، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل على، بلقب السباق الأول في جائزة الكويت الكبرى للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، في انطلاقة متميزة واصل خلالها الفريق ريادته في صدارة بطولة العالم 2025. وأنهى زورق فيكتوري تيم 7، السباق الذي أقيم، اليوم الخميس، بزمن يبلغ 33.13.65 دقيقة، متقدماً عن زورق فريق الكويت 17، الذي جاء بالمركز الثاني، بفارق 1.06.06 دقيقة، وعن زورق بريطانيا 8، بفارق 1.20.65 دقيقة.



وظهرت جاهزية «الفيكتوري تيم» منذ الصباح، عندما تصدر التدريبات الرسمية الأولى، وحقق أسرع زمن لفة بواقع 2.32 دقيقة، قبل أن ينطلق كرابع أفضل زمن من البوابة الثانية بحسب تصنيف مواقع الانطلاقة، إلا أن الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي واصلا الضغط خلال السباق، واستغلا تراجع قارب الشارقة 9، بسبب عطل فني، لينطلقا في صدارة السباق الأول ويحسما الفوز.

وعزز «الفيكتوري تيم» موقعه في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم، بعدما رفع رصيده إلى 100 نقطة، مستفيداً من حصوله على 35 نقطة بحلوله بالمركز الأول في السباق الأول، ويليه بالمركز الثاني فريق بريطانيا 82 نقطة، وبالمركز الثالث فريق الكويت 66 نقطة.



وهنأ محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بهذا الفوز، وأكد أن المهمة ما تزال في البداية مع استمرار منافسات الجائزة الكبرى بالكويت على مدار اليومين المقبلين، وهو ما يتطلب الحفاظ على مكاسب الفوز بالسباق الأول، والاستمرار في رفع سقف الطموحات مع وجود الفريق حالياً بثبات في صدارة ترتيب بطولة العالم 2025.

من جانبه، خالد ابن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن التحضيرات المكثفة والجادة للثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، على مدار الفترة الماضية، انعكست على الأداء والخبرة اللذين ظهرا عليها في مجريات السباق، وأكدا قدرات أبناء الإمارات المتمرسين في هذا النوع من السباقات على الساحة العالمية، وأن الثقة كبيرة بهما لمواصلة التقدم نحو اللقب العالمي هذا الموسم.



وتتواصل منافسات جائزة الكويت الكبرى، وتقام يوم غدٍ الجمعة منافسات سباق سبيد كات رن «Speed CAT Run»، وهو عبارة عن دراج ريس لمسافة كيلومتر وليس ضمن نقاط بطولة العالم، والفائز يتأهل فيه للدور الذي يليه في منافسة منفصلة.

وسيكون مسك الختام يوم السبت، الذي يتصدره السباق الرئيسي الثاني، وسيكون مهماً للغاية في حسابات المنافسة على اللقب في ثاني محطات الموسم الحالي لبطولة العالم، بعد جائزة الفجيرة الكبرى التي أقيمت مطلع العام الجاري.