أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي» 2025 تقترب من الحسم



أسبوع واحد فقط يفصل عن انطلاقة بطولة جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار «سيل جي بي»، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ليستعد ميناء زايد للتحول إلى ساحة للتنافس والحسم التي تُتوج فيها منافسات عام كامل من السباقات في سباق واحد فاصل يحسم اللقب لفريق واحد فقط. وخلال يومي السبت 29 والأحد 30 نوفمبر الجاري، تتوافد الفرق الوطنية المشاركة وعددها 12 فريقاً وطنياً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض المحطة الختامية الحاسمة للموسم.



وبعد 11 جولة حافلة بالإثارة قطع فيها المتسابقون آلاف الأميال عبر قارات عدة، ستُحسم بطولة «رولكس سيل جي بي 2025» في إطار تنافسي رياضي محتدم لا يمكن التنبؤ بنتيجته ولا مجرى أحداثه، مع العلم بأن هنالك أربعة فرق فقط تملك الفرصة حسابياً للتأهل إلى السباق النهائي الحاسم الذي يحدد الفريق الفائز باللقب.



ورغم أن الحسابات والتوقعات تبدو واضحة وجلية إلا أنَ المنافسات عودتنا على دراما وتقلبات غير متوقعة في أي لحظة. إذ يتصدر فريق «الإمارات جي بي آر» الترتيب العام بفارق ثلاث نقاط فقط عن فريق «بلاك فويلز» النيوزيلندي، فيما يأتي فريق «بوندز فلاينغ روس» الأسترالي متأخراً بخمس نقاط إضافية، بينما يظل فريق «لوس غالوس» الإسباني ضمن دائرة المنافسة حسابياً.



أربعةُ فرق فقط هي مَن تملك فرصة التأهل إلى السباق النهائي الحاسم، ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة في تنافس محتدم تستضيفه أبوظبي، ويقدم هذا النظام التنافسي ما لا تستطيع أغلب البطولات تقديمه؛ فخلال يومين من سباقات الأسطول تتحدد الفرق الثلاثة الأولى في الترتيب العام، ثم تتواجه هذه الفرق في سباق نهائي واحد حاسم، يفوز فيه من يعبر خط النهاية أولاً بلقب موسم «رولكس سيل جي بي 2025» وجائزة مالية قدرها مليونا دولار أمريكي، وهي الأكبر في هذه الرياضة.



وتبدو المعادلة بسيطة، لكن نتيجتها مفتوحة على جميع الاحتمالات؛ فحتى الفريق المتصدر للبطولة قبل السباق النهائي سيغادر من دون لقب إذا لم يقطع خط النهاية أولاً، فيما يمكن للفريق صاحب المركز الثالث قلب الموازين بالكامل وانتزاع البطولة إذا أحسن اختيار استراتيجية وتكتيك ذكي يمكنه من الاستفادة من تغير حركة الرياح في اللحظة المناسبة.

ويُعد سجل فريق «لوس غالوس» الإسباني في السباقات الختامية لبطولة «سيل جي بي» هذا الموسم الأفضل من بين جميع الفرق، حيث فاز في اثنين من أصل ثلاثة نهائيات خاضها، وهو ما يدركه المنافسون جيداً.