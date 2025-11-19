مشاركة متميزة لـ«أبوظبي البحري» في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025



يشارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في خطوة تعكس النهج الاستراتيجي للنادي في دعم منظومة الرياضات البحرية محلياً وعالمياً، وتعزيز مكانة العاصمة كوجهة رائدة في هذا القطاع الحيوي الذي يجمع بين الرياضة، والابتكار، والتراث.

ويمثل حضور النادي في المعرض محطة مهمة ضمن رؤيته الشاملة لتعزيز حضور أبوظبي على خريطة الفعاليات العالمية، عبر المشاركة في المنصات الكبرى التي تجمع المصنعين والمبدعين ورواد القطاع البحري من مختلف دول العالم، وتسليط الضوء على التجربة الإماراتية المتميزة في إدارة وتنظيم البطولات البحرية بمختلف فئاتها.



وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن المشاركة تأتي امتداداً لدوره الوطني والمجتمعي في نشر ثقافة البحر والرياضة، عبر مبادراته المنتشرة على مختلف شواطئ العاصمة من كاسر الأمواج إلى المرفأ والظفرة والتي تجمع بين الأنشطة المجتمعية والبطولات الدولية، وتفتح المجال أمام مشاركة الشباب والعائلات في بيئة رياضية متكاملة تعكس روح أبوظبي المنفتحة والمبدعة.



كما أوضح النادي أن جناحه في المعرض يُبرز الهوية الرياضية لعاصمة البحر، ويعرض مسيرة فريق أبوظبي الذي يُعد نموذجاً للتميز والاحترافية بعد تحقيقه عشرات الألقاب في بطولات العالم للزوارق السريعة والدراجات المائية، مؤكداً أن دعم الأبطال الإماراتيين جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها النادي لبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة عالمياً.



وأشار النادي إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتعزيز الشراكات المؤسسية والتكامل مع الجهات الوطنية مثل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة البيئة، وشبكة أبوظبي للإعلام، وأدنيك، في إطار رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البحرية، وتنمية الصناعات المساندة، وتطوير البنية التحتية للرياضات والفعاليات البحرية في الدولة.



واختتم النادي بالتأكيد على أن حضوره في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 يجسد العمق الاستراتيجي لرؤية النادي في الجمع بين الهوية الوطنية والابتكار الرياضي، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للبحر والرياضات البحرية، ووجهة مثالية لعشاق المغامرة، والرياضة، والثقافة البحرية.