4 ميداليات ملونة تتوج الإمارات بطلاً لـ «عربية الشراع الحديث» بالبحرين

توج منتخبنا الوطني لفتيات الشراع الحديث بلقب البطولة العربية الأولى التي اختتمت، أول من أمس، في العاصمة البحرينية المنامة، ونجح منتخبنا في حصد 4 ميداليات ملونة «ذهبيتان» لبطلتنا مروة الحمادي، وفضية لبطلتنا كاميليا القبيسي، وأخرى لبطلتنا مدية النيادي، لتتصدر الإمارات الترتيب العام للمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة وهي: البحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق ومصر وتونس والجزائر.

بهذا الفوز أضافت بطلاتنا إنجازاً جديداً في سجل نجاحات رياضة الإمارات واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، حيث واصلن تألقهن اللافت في مختلف المشاركات والبطولات ليضفن نجمة جديدة هي الثانية على المستوى العربي هذا العام، بعد تتويج منتخبنا الوطني بطلاً للبطولة العربية السادسة عشرة للمنتخبات والتي أقيمت فبراير الماضي في الكويت.

نجحت بطلتنا الصاعدة مروة الحمادي في الجمع بين إنجازين في النسخة الأولى للبطولة العربية للفتيات، حيث تمكنت من انتزاع ذهبيتين الأولى في فئة «إلكا 4» تحت 15 سنة والثانية ذهبية الترتيب العام لنفس الفئة، والتي شهدت مشاركة 7 متسابقات.

ونالت البطلة كاميليا القبيسي الميدالية الفضية في منافسات فئة «إلكا 6» تحت 18 سنة التي شهدت مشاركة 4 متسابقات، فيما سارت زميلتها بطلتنا الصاعدة مدية خالد النيادي على نفس الطريق مهدية الإمارات الميدالية الفضية في منافسات أوبتمست التي شهدت مشاركة 10 متسابقات.

توج البطلات بعد ختام المنافسات الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية رئيس الاتحاد العربي للشراع، بحضور عضوي مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث كل من محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام، وخالد العويس، رئيس اللجنة الفنية.

من جانبه، أهدى محمد العبيدلي، إنجاز منتخب الفتيات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكداً أن الحضور اللافت يعكس حجم الجهد الكبير والمتابعة من قبل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة وإخوانه أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث والعمل المشترك والتنسيق القائم بين الاتحاد والأندية البحرية بما يخدم المصلحة العامة ومسيرة المنتخبات نحو تحقيق النجاح والسعي للتفوق على مختلف الساحات.

كما هنأ العبيدلي، البطلات مروة الحمادي ومدية النيادي وضحى البشر واليازية الحمادي، مؤكداً أن تصدر منتخب الفتيات يؤكد التميز الذي تسير عليه منتخباتنا، حيث يعتبر إنجاز بطولة البحرين امتداداً لنجاح منتخبنا الوطني خلال الفترة الأخيرة.