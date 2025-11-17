محمد بن سلطان بن خليفة: إنجاز أبوظبي للشراع الحديث في «بطل الإمارات» إضافة نوعية



أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن إنجاز فريق أبوظبي للشراع الحديث في الجولة الختامية من «بطل الإمارات» أمس، بحصد 10 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزية، يجسد الاهتمام الكبير بتطوير الرياضات البحرية في الإمارات، وبناء جيل جديد من البحارة للمنافسة في البطولات الكبرى. وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أبطال فريق أبوظبي للشراع الحديث على النتائج المميزة في البطولة، والمستويات المميزة في المنافسات المختلفة، وتتويجها بالوصول إلى منصة التتويج.



وأعلن النادي أن النتائج المحققة ضمن استراتيجية أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، لاكتشاف المواهب وتمكينها، بفوز كل من خليفة الرميثي بذهبية فئة الأوبتمست، وحمد المهيري بفضية الجونيور، والمراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام لفئة إلكا 4 لكل من سيميون، واليازية الحمادي، وسيف الزعابي، وذهبية اليازية الحمادي في فئة إلكا4 بنات، وفضية الفئة نفسها لمروى الحمادي، وذهبية إلكا 6 للمتسابقة ضحى البشر، وفضية كاميليا القبيسي، وبرونزية ضحى البشر في الترتيب العام لفئة إلكا 6.