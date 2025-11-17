ختام الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية بأبوظبي



اختتمت في العاصمة أبوظبي، مساء أمس، فعاليات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، شارك في البطولة 60 متسابقاً من تسع دول، شملت الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، قطر، فرنسا، النمسا، هنغاريا، وروسيا، وذلك بدعم من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس الاتحاد، ورئيس مجلس إدارة النادي.



عكست البطولة النجاح المتواصل لأبوظبي في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية البحرية، ضمن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لهذه الرياضات. وقد شهدت المنافسات مستويات تقنية متقدمة، وتنوعاً في الخبرات، ما أكد على التطور الكبير في أداء المتسابقين واحترافية تنظيم الحدث.



وعلى مستوى النتائج، أسفرت المنافسات عن تتويج الفائزين في الفئات المختلفة، كالتالي: فاز فهد اليعقوبي من الكويت بالمركز الأول في فئة «جالس جي بي4»، تلاه مواطنه يوسف الشريدة، بينما جاء الإماراتي سلطان عيسى الحمادي ثالثاً. وفي فئة المخضرمين، حقق الإماراتي حريز المر بن حريز المركز الأول، تلاه راشد سهيل الطاير، ثم محمد محسن إبراهيم.

وفي فئة واقف «جي بي 2»، توج سعود محمد العوضي بالمركز الأول، فيما جاء ناصر الرجيب من الكويت ثانياً، وحمد عيسى الحمادي ثالثاً، وحقق أحمد سالم طاهر المركز الأول في «سكي جي بي3.3»، وبعده إيفا تيليكنوفا، ثم حمدان أحمد طاهر.



كما حصد الإماراتي جمال الجناحي المركز الأول في «جالس جي بي3»، فيما حل سيف راشد العوضي في المركز الثاني، ومحمد سعيد الهاملي في الثالث، وفي «واقف جي بي 3.1»، فاز حمدان الحتاوي بالصدارة، تلاه محمد حريز المر بن حريز، ثم ميلو ستيفان دولياك من فرنسا.



وفي فئة «واقف جي بي3.2»، حقق عبد الله يونس العوضي المركز الأول، يليه محمد راشد الطاير، ثم ماجد الشرشني من قطر. وتصدر سعود محمد العوضي فئة «واقف جي بي4»، تلاه سهيل راشد المري، ثم إيفا تيلينكوفا.

وتمكن عامر حوير من الفوز بالمركز الأول في «جالس جي بي2»، تلاه سلمان العوضي، ثم خالد سليمان المازمي. وفي «واقف جي بي1»، حصد كيفين ريتير من النمسا المركز الأول، تبعه نزار لؤي أبو جدايل، ثم منصور لؤي أبو جدايل من السعودية. وفي «جالس جي بي1»، حل كازا جورجي من هنغاريا في المركز الأول، تلاه يوسف عبد الرزاق من الكويت، ثم راشد سهيل الطاير. أما فئة الحركات الاستعراضية، فقد تصدرها الإماراتي راشد الملا، متقدماً على ريناردت إستيرهوزين ومحمد الهاملي.



وفي ختام الجولة، قام كل من ناصر الظاهري مدير فعاليات الرياضات الحديثة بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومنصور المهيري عضو اللجنة المنظمة، وأحمد الطاهر مشرف السباق، بتكريم الفائزين وتسليم الجوائز.