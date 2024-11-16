دبي البحري يعتمد موقع سباق مونديال الزوارق السريعة

وافق مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على المخطط التنظيمي لاستضافة بطولة العالم للزوارق السريعة "اكس كات"، جائزة دبي الكبرى 2024 والتي تمثل ختام فعاليات موسم السباقات العالمية لسنة 2024 والذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، والذي عقده أمس، بحضور الأعضاء سيف جمعة السويدي نائب رئيس المجلس وخالد علي البلوشي وخالد خميس بن دسمال ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.

واعتمد مجلس الإدارة موقع سباق بطولة العالم على شواطئ جميرا، أمام الواجهة البحرية في (بحر دبي)، حيث سيتم وضع المسار المناسب أمام الجماهير قبالة شاطئ كايت بيتش وشاطئ نسناس بيتش.وكلف مجلس إدارة النادي، محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو المجلس المدير التنفيذي برئاسة وفد فريق الفيكتوري المشارك في منافسات جائزة الشرقية للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2024 والتي تستضيفها مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري.