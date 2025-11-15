«جرنين 99» يتألق بـ«ناموس» سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

دبي - البيان

ظفر القارب «جرنين 99» لمالكه علي عبدالله المرزوقي، وبقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي، بـ«ناموس» الجولة الثانية لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، والذي أقامه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم السبت، بنجاح كبير ومشاركة واسعة من 64 قارباً شراعياً نجحت جميعها في إكمال منافسات السباق من خط البداية وصولاً إلى خط النهاية. وكان التنافس على أشده على طول مسار السباق، وبفوارق متقاربة للغاية بين القوارب المشاركة، وجاء في المركز الثاني القارب «الطف 9» لمالكه محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي، فيما حقق المركز الثالث القارب «الظفرة 125» للمالك والنوخذة محمد عبدالله المرزوقي.وحضر مراسم التتويج، وشارك في تتويج الفائزين خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى في السباق.



من جهته هنأ خالد ابن دسمال الحاصلين على المراكز الأولى، ووجه الشكر لجميع المشاركين في السباق والجهات الداعمة للفعاليات الرياضية لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وقال: «تأتي إقامة الجولة الثانية لسباق السفن الشراعية لفئة 60 قدماً، ضمن روزنامة فعاليات شاملة لمختلف الفئات والسباقات البحرية، والتي نحرص من خلالها على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة بدعم أبناء المجتمع، وتوفير الفرصة لهم للسير على خطى هذا النوع في السفن الشراعية، وإبراز قدراتهم والإبداع فيها، وهو ما تابعنها خلال مجريات هذا السباق تحديداً، الذي جاء متميزاً على كل المستويات الفنية والتنافسية».



من جانبه أشاد محمد المري بالجهود والمستويات، التي قدمها كل المشاركين في هذا السباق، الذي مر سريعاً بمجرياته، وبأداء يترجم حرفية ومهارة المشاركين، مع حرصهم على الالتزام بتعليمات السلامة والأمان، وقال: «قدم سباق السفن الشراعية فئة 60 قدماً، للمرة الثانية واحدة من أروع الأجواء التنافسية في بحر دبي، وذلك بعد نجاح الجولة الأولى، التي أقيمت قبل أسبوعين، حيث حرص المشاركون على تحسين الأزمنة الرقمية لهم، والاستفادة من تجربة المسار في الجولة الماضية، وهو ما انعكس على ارتفاع نسق هذا السباق أيضاً، والتقارب الكبير بين المحامل حتى الوصول إلى خط النهاية».



وعبر عيسى سلطان المرزوقي، النوخذة الفائز بالمركز الأول، عن تقديره لجهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم هذا السباق، وفق أفضل السبل والحرص على سلامة ودعم جميع المشاركين، وأكد أن الحصول على اللقب إنما تحقق بالعزيمة الكبير والإرادة على الوجود على منصة التتويج بالدرجة الأولى، ومن ثم السعي نحو حصد «الناموس»، وهو ما تحقق بتكاتف جميع البحارة على متن المحمل.



من جانبه اعتبر يوسف أحمد الحمادي، النوخذة الحاصل على المركز الثاني، أن المنافسة كانت قوية بين كل المحامل المشاركة، وأن الجميع حاول المخايرة بين أفضل مسار لتحقيق النتيجة المطلوبة، وَوُفقوا بالحصول على المركز الثاني، والصعود على منصة التتويج، وهو ما يشكل حافزاً في السباقات المقبلة أيضاً، فيما ركز محمد عبدالله المرزوقي، النوخذة الحاصل على المركز الثالث، على أهمية استمرارية صعوده على منصات التتويج هذا الموسم، وأنه يتطلع في كل سباق يشارك فيه لتحقيق هذه النتائج، وذلك بتحضيرات وطموح كبير، وسعي دائم لإبراز قدرات أبناء الدولة في هذا النوع من الرياضات المتجذرة في تراثنا الأصيل.



حظي السباق بمتابعة جماهيرية على طول المسار في بحر دبي، وتحديداً مع وصول أفراد المحامل الفائزين إلى «دبي هاربر»، حيث تلقوا تحيات حارة على منصة التتويج، وسط تفاعل مجتمعي من مختلف الجنسيات مع هذا النوع من المحامل الشراعية التراثية.