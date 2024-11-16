42 قارباً تتنافس في «دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً»

تشهد قناة دبي المائية عند مدخل خور دبي بالقرب من ممشى الجداف بداية من الساعة الثالثة عصر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاقة منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023 - 2025) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم.

وتجمع التظاهرة 42 قارباً، على متنها ما يصل إلى 400 بحار من أبناء الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين من هواة هذه الرياضة، سيتنافسون على (ناموس) الشوطين «المحلي» المخصص لقوارب أبناء الدولة و«المفتوح» الذي تنافس عليه فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وقوارب الأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات كافة لإنجاح الحدث بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والملاك والنواخذة المشاركين.

ومن المنتظر أن تقطع القوارب المشاركة في الشوطين المحلي والمفتوح مسافة تصل إلى 2.3 كلم في مسار انسيابي من خط البداية في عمق قناة دبي المائية بالقرب من الخليج التجاري وإطلالة برج خليفة بعد رفع العلم الأخضر والاتجاه نحو خط النهاية قبالة الواجهة البحرية في فيستقال سيتي.

ويشارك في الشوط المحلي 22 قارباً ويسجل الشوط المفتوح هذا الموسم مشاركة كبيرة بعدد 20 قارباً.

تحضيرات مبكرة

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «بدأ النادي تحضيراته لسباقات قوارب التجديف 30 قدماً قبل انطلاق الموسم الحالي منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك بالتعاون مع الملاك والنواخذة، حيث تم تنفيذ المواصفات الجديدة على القوارب واعتماد قياساتها الجديدة».

وأكد محمد سيف المري أن توجهات النادي وجد تجاوباً منقطع النظير من الملاك والنواخذة سعياً للمصلحة العامة واستدامة هذا الموروث سعياً لتطوير المنافسات التي تشمل كالمعتاد وحسب لوائح النادي شوطين الأول (محلي) والثاني (مفتوح) لفرق أبناء مجلس التعاون الخليجي وقوارب الشركات والمؤسسات.

وأضاف مشرف السباق أنه وللمرة الأولى ستتنافس القوارب خلال شهر واحد على ثلاث محطات ضمن بطولة دبي 2024 - 2025 هي الجولتان الأولى والثانية من بطولة دبي اليوم والسبت المقبل، والمؤهلتان (حسب نتائج الترتيب العام) لأغلى بطولات الموسم سباق النسخة رقم 27 من شوط كأس آل مكتوم (المحطة الثالثة والختامية) يوم السبت 30 الجاري. ووجه محمد سيف المري دعوة مفتوحة إلى الجمهور الكريم لحضور ومتابعة السباق اليوم السبت في موقعه المعتاد في قلب دبي النابض عند ممشى الجداف وعلى مياه قناة دبي المائية بين واجهة فيستيفال سيتي والخليج التجاري وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.