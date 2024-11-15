70 متسابقاً يتنافسون غداً في بطولة الإمارات للدراجات المائية

تنطلق غداً بطولة الإمارات للدراجات المائية على "كاسر الأمواج" بمشاركة 70 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها.

تتضمن البطولة - التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية -11 فئة هي واقف جي بي 1، وجالس جي بي 3، وواقف جي بي 2، وجالس جي بي 2، وواقف جونيور 3.3 من 3 فئات للناشئين، وجالس جي بي 4، والعمالقة، وجالس محترفين.

وتم تحديد 15 دقيقة لكل الفئات عدا فئة جالس محترفين وتقام منافساتها لمدة 20 دقيقة على أن تقام المنافسات بوجه عام على مرحلتين صباحية ومسائية، مع تصميم مسار سباق يمتد على كاسر الأمواج بأبوظبي.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن المنافسة القوية في هذه الجولة والتحدي بين الأبطال يشكلان نقطة قوة مثالية بين المنافسين، خاصة أن البطولة منصة لإبراز قدرات المواهب الوطنية في مواجهة نخبة من المشاركين حول العالم.