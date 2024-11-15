أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» تتشارك و«SailGP» في الرؤية والالتزام بنهج التميز والابتكار

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن توقيع اتفاقية رعاية عالمية لمدة خمسة مواسم مع بطولة «SailGP»، لتصبح بذلك الشريك العالمي الحصري لبطولة سباقات الزوارق الشراعية السنوية، وهي أول رعاية من نوعها لهذه البطولة العالمية البارزة.

وتشمل اتفاقية الرعاية استمرار طيران الإمارات كشريك للاسم لسباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، والذي سيقام في ميناء راشد يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، ما يضمن استمرارية سباق دبي ضمن روزنامة سباقات بطولة SailGP العالمية، الأمر الذي يعزز مكانة دبي كمركز لاستضافة أبرز الأحداث والبطولات الرياضية العالمية، والترويج لها كوجهة جذابة لمحبي سباقات الإبحار الشراعي.

وستصبح الناقلة أيضاً شريكاً للاسم لسباق جائزة طيران الإمارات بورتسموث الكبرى للإبحار الشراعي، موطن فريق طيران الإمارات بريطانيا العظمى للإبحار الشراعي SailGP في بورتسموث، والذي يشكل عودة SailGP، التي طال انتظارها إلى المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يقام هذا السباق يومي 19 و20 يوليو 2025.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: تستند علاقتنا مع SailGP إلى التزامنا المشترك بتعزيز رياضة الإبحار الشراعي ذات الشعبية المتنامية، وتقديمها لجمهور عالمي أوسع، فقد برزت بطولة SailGP كقوة رائدة في هذه الرياضة، مع تركيزها على تعزيز شعبيتها بين القاعدة المتنامية لمشجعي وعشاق هذه الرياضة، من خلال تجارب مؤثرة، كما تتشارك طيران الإمارات وSailGP في الرؤية والتزامهما بنهج التميز والابتكار، وبما يتماشى مع وعد طيران الإمارات بالسفر بـ«تميز دائم».

وأضاف سموه: «نفخر أيضاً بأن نكون شريك الاسم لسباقي دبي، وبورتسموث، حيث ستنطلق سباقات البطولة في دبي، ويسعدنا أن تسهم رعاية الناقلة في إعادة سباقات الإبحار الشراعي إلى المملكة المتحدة في عام 2025، ليصبح سباق بورتسموث عنصراً ثابتاً في روزنامة السباقات العالمية الحافلة بالإثارة والتنافسية ضمن بطولة Sail-GP، ونتطلع إلى رؤية الفرق المتنافسة وهي تعرض قدراتها وشغفها وتقنياتها على أعلى مستوى، خلال الموسم الجديد والمواسم المقبلة».

وتعد بطولة SailGP للإبحار الشراعي إحدى أسرع الفعاليات الرياضية والترفيهية نمواً في العالم مع تأكيد 12 فريقاً وطنياً على المشاركة في موسم سباقات 2025. وتمتد روزنامة سباقات البطولة إلى العديد من الوجهات الشهيرة عبر خمس قارات، حيث تشمل 13 سباقاً على الأقل هذا الموسم.

تغطية واسعة

وإلى جانب تنامي شعبية سباقات البطولة، وتمتعها بتغطية تلفزيونية واسعة عالمياً، وانتشار كبير على المنصات الإعلامية الرقمية، والحضور الجماهيري الضخم لأحداثها، تتمتع أحداث SailGP أيضاً بوجود قوي في العديد من الوجهات الرئيسية، ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات.

وقال راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لبطولة SailGP: «يسعدنا الترحيب بطيران الإمارات كشريك الطيران الرسمي لـ SailGP، ما يعزز العلاقة الدائمة مع الناقلة العالمية الرائدة قبل موسمنا الأكثر إثارة حتى الآن».

وأضاف: «تتمتع طيران الإمارات بعلاقة طويلة الأمد مع بعض أكثر الأندية والبطولات والأحداث الرياضية شهرة في العالم، ونحن فخورون للغاية بالانضمام إلى عائلة طيران الإمارات، حيث أصبحت الناقلة شريكاً رئيسياً في دعم جهود SailGP، لتعزيز شعبية سباقات الإبحار الشراعي، من خلال شغفنا المشترك بالتميز والتزامنا بنهج الابتكار».

وبصفتها الشريك العالمي والناقل الرسمي لـ SailGP ستتمتع طيران الإمارات بحضور واسع النطاق لعلامتها التجارية عبر البث التلفزيوني المباشر لسباقات SailGP والحائز جائزة «إيمي»، مع ميزات تشمل «Emirates Finish» و«Emirates Fly Time» التي ستظهر لأول مرة على شاشات التلفزيون انطلاقاً من سباق دبي الذي يشكل أول أحداث موسم سباقات البطولة العالمية.

وإلى جانب ذلك، ستواصل طيران الإمارات ارتباطها بالتحكيم الرياضي، حيث أصبحت شريك الحكام الرسمي لبطولة SailGP، كما ستعمل الناقلة بشكل وثيق مع البطولة وإبراز دور مسؤوليها، الذين يعملون عن بُعد من استوديو البث الخاص بـ SailGP في لندن، لتعريف الجماهير بهذه الرياضة عبر أكثر من 212 منطقة بث لـ SailGP.

وستتيح طيران الإمارات لعشاق سباقات الإبحار الشراعي فرصة مشاهدة سباقات SailGP على جميع الرحلات عبر نظامها للترفيه في الأجواء ice الحائز جوائز عالمية بارزة. كما ستوجد العلامة التجارية للناقلة بشكل بارز في قرية السباقات، ومنصة تقديم الجوائز وعبر العديد من المناطق البارزة الأخرى، بالإضافة إلى ظهور شعار «طيران الإمارات» على جميع زوارق الـ F50 المشاركة في سباقي دبي وبورتسموث.

وتشمل المزايا الأخرى لاتفاقية الرعاية تمتع طيران الإمارات بفرص التسويق وحقوق الوسائط الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الضيافة عالمية المستوى في «صالة أدرينالين»، وهي صالة الضيافة رفيعة المستوى لسباقات SailGP.

كما ستعمل طيران الإمارات وSailGP بشكل مشترك على تطوير برامج مجتمعية تتماشى مع توجهات SailGP العالمية الرامية لتحقيق أهداف معينة ويتم تنفيذها تحت شعاري «رياضة أفضل» و«كوكب أفضل»، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه البرامج في المرحلة المقبلة.

وتعد طيران الإمارات داعماً قوياً لرياضة الإبحار الشراعي، حيث تعود أول رعاية لها في هذا المجال إلى عام 2004 عندما أصبحت الراعي الرسمي لفريق طيران الإمارات نيوزيلندا، بطل كأس أمريكا خمس مرات. كما تفخر طيران الإمارات برعاية فريق طيران الإمارات بريطانيا العظمى SailGP، الذي يعد أحد أنجح فرق الإبحار الشراعي في العالم. وستواصل الناقلة دعم الفريق خلال المواسم الثلاثة المقبلة، حيث يظهر شعار طيران الإمارات المميز«Fly Better» على جميع قوارب سباقات Great British F50، كما يظهر شعار الناقلة بشكل بارز على ملابس الفريق وملابس الإبحار والمعدات.

يذكر أن موسم سباقات بطولة SailGP لعام 2025 سيبدأ هذا الأسبوع مع انطلاق سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي في ميناء راشد في دبي، وسيحظى خلاله عشاق الرياضة بيومين حافلين بالإثارة.

ويعد سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي، الذي تقدمه P&O Marinas، الحدث الأبرز في التقويم الرياضي الإقليمي.