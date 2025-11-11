كورنيش أبوظبي يستضيف «دولية الإمارات للدراجات المائية» السبت



تنطلق يومي السبت والأحد المقبلين منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، ضمن روزنامة الموسم البحري 2025، وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية. وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز متسابقي الدولة إلى جانب نجوم دوليين من عدد من الدول الخليجية والأوروبية والآسيوية، في واحدة من أقوى البطولات البحرية التي تجمع بين السرعة والإثارة والمهارة وسط أجواء حماسية على مياه أبوظبي.



تضم البطولة مجموعة متنوعة من الفئات التي تعكس تنوع المهارات والمستويات الفنية للمشاركين، وتشمل فئات: واقف محترفين «GP1»، واقف ناشئين «GP2»، جالس محترفين «GP2»، جالس مبتدئين «GP3»، جالس سبارك «GP4»، الحركات الاستعراضية «فري ستايل»، إضافة إلى فئات الناشئين 3.1 و3.2 و3.3 التي تمنح الأجيال الجديدة من المتسابقين فرصة لإبراز قدراتهم وصقل مهاراتهم.



تقام منافسات الجولة على مرحلتين رئيسيتين يومي السبت والأحد، وتحتسب النتائج النهائية بناءً على مجموع النقاط في المرحلتين، ما يرفع من مستوى التحدي ويمنح المتسابقين فرصاً متكافئة لحصد المراكز المتقدمة. وتبدأ فعاليات البطولة الجمعة بإجراءات التسجيل والفحص الفني والاجتماع التنويري للمتسابقين، على أن تنطلق المرحلة الأولى من السباقات صباح السبت، تليها المرحلة الثانية يوم الأحد، ثم تقام مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى عقب ختام الجولة.



من جهته، أكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، أن البطولة تعد محطة مهمة في أجندة الموسم البحري، وتأتي ضمن الجهود المتواصلة للنادي في تطوير رياضة الدراجات المائية ودعم المواهب الوطنية، وأضاف: نحرص في كل جولة على توفير أفضل الظروف الفنية والتنظيمية التي تضمن للمتسابقين بيئة تنافسية آمنة وعادلة، بما يواكب السمعة العالمية للعاصمة أبوظبي في استضافة كبرى الأحداث الرياضية البحرية.



وواصل القمزي: تشهد البطولة في كل عام تطوراً ملحوظاً في مستوى المشاركين، سواء من حيث الأداء الفني أو التقنيات المستخدمة في الزوارق والدراجات، فيما يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية جهوده لتعزيز حضور هذه الرياضة على الساحتين الإقليمية والعالمية. من المتوقع أن تشهد الجولة منافسة قوية ومشاركة واسعة، تأكيداً لمكانة أبوظبي كعاصمة للرياضات البحرية في المنطقة، وحرصها الدائم على دعم وتنمية الرياضات البحرية بمختلف فئاتها.