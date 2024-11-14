منتخب الفتيات يخوض تحدي «عربية الشراع» بالبحرين



انطلقت أمس في المنامة منافسات البطولة العربية الأولى للفتيات للشراع والتي ينظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بإشراف الاتحاد العربي للشراع حتى يوم غدٍ بمشاركة 8 منتخبات يتقدمها منتخبنا الوطني، إلى جانب البحرين (البلد المستضيف) والكويت وسلطنة عمان والعراق ومصر وتونس والجزائر.

وبدأت بطلاتنا نجمات المنتخب الوطني المنافسات بروح معنوية عالية، حيث ينافسن باقي المشاركات على ألقاب ثلاث فئات اوبتمست، وتشارك فيها بطلتنا الصاعدة مدية خالد النيادي صاحبة برونزيتي دورة الألعاب العربية في الجزائر 2023، وإلكا 4 التي تشهد مشاركة بطلتينا مروة الحمادي واليازية الحمادي، وإلكا 6 التي يمثل منتخبنا فيها كل من ضحى البشر بطلة العرب 2024 وصاحبة برونزية الدورة العربية في الجزائر 2023 إلى جانب زميلتها كاميليا القبيسي.

ويصل إلى المنامة اليوم محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي للشراع، وخالد محمد سلطان العويس عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة فعاليات البطولة ومؤازرة بطلاتنا في الحدث.

وأقيم أول من أمس حفل الافتتاح الرسمي للبطولة العربية الأولى للشراع للفتيات بحضور الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية رئيس الاتحاد العربي للشراع، والدكتورة سارة حسن نائب رئيس الاتحاد العربي للشراع وممثلي الاتحادات العربية المشاركة.

وحرص الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة خلال كلمة له في الحفل الافتتاحي على الترحيب بجميع الوفود العربية في بلدهم الثاني مملكة البحرين، معرباً عن اعتزازه الكبير باستضافة البطولة العربية الأولى للشراع للفتيات التي تأتي ضمن خطط الاتحاد العربي للشراع لتشجيع الفتيات للانخراط في رياضة الشراع، وتحفيزهن على المشاركة في المجال الرياضي.