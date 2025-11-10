فتح باب التسجيل في سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية من سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام السبت المقبل، حيث يستمر التسجيل حتى الجمعة المقبلة حيث سيتم الإعلان عن قائمة المشاركين المتوقع أن تشهد تواجد نخبة من الملاك والنواخذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت التحضيرات مبكراً لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة، لدعم إقامة السباق وفق أفضل المعايير، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث من المقرر أن يقطع السباق بحر دبي ويعبر أمام أبرز المعالم على شواطئ الإمارة، على أن تكون مراسم التتويج بضيافة «دبي هاربر» ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاجتماع التنويري عبر الاتصال المرئي مع النواخذة يوم غدٍ الثلاثاء، للوقوف على تعليمات السباق، والاطلاع على أي مستجدات مرتبطة بالحالة الجوية والمسار الخاص بالسباق.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حرص النادي الدائم على إقامة الحدث في أفضل الظروف التي تضمن أمن وسلامة المشاركين، والوقوف على كافة التقارير الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح الواردة من المركز الوطني للأرصاد لتكون ملائمة تماماً لطبيعة المنافسات حتى يخرج الحدث بالصورة المطلوبة.

وأضاف: «يعد سباق دبي للسفن الشراعية فئة 60 قدماً، من أقوى السباقات على رزنامة الموسم، والذي يتميز دائماً بالمشاركة الكبيرة والمستويات التي تترجم الإرث الذي تتناقله الأجيال في رياضات السفن الشراعية بكل حرفة ومهارة، حيث يتحول السباق إلى عرض رياضي رائع يعكس العلاقة الخاصة التي تجمع بين أبناء الإمارات مع البحر على مر التاريخ».



من جانبه، أشاد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون الكبير القائم بين اللجنة المنظمة والملاك والنواخذة، وخاصة في الجولة الأولى والذي أسهم في إنجاح السباق، وشهد فوز المحمل «زلزال 25» لمالكه عبدالله محمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وجاء في المركز الثاني المحمل «الطف 9» للمالك محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي، وبالمركز الثالث المحمل «زيورخ 120» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي.



وأضاف: «تركز تعليمات السباق على أهمية مراعاة السلامة والأمان كأولوية أولى لجميع المشاركين، إلى جانب النقاط الأخرى التي لطالما يضرب النواخذة المشاركون مثالاً متميزاً بالالتزام بها، وأن تكون المنافسة حاضرة بروح الأخوة التي تجمع بينهم، حيث يتحول السباق إلى ملتقى مجتمعي يعزز من الترابط، ويحقق غايات تتخطى إطار الفوز والخسارة فقط، يكون فيها الجميع مشاركاً في إبراز هذا التقليد البحري الإماراتي العريق».