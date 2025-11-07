محمد بن سلطان بن خليفة: الرياضات البحرية حققت نهضتها وإنجازاتها بدعم القيادة الرشيدة

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن رؤية القيادة الرشيدة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كانت ولا تزال المحرك الأساسي في نهضة الرياضات البحرية في الدولة وإنجازاتها العالمية.

وأثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على الدعم المستمر لكل ما يسهم في الحفاظ على الموروث الوطني، والبحري، باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية التي غرس جذورها الآباء المؤسسون، من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



وأشار إلى أن انطلاق مهرجان السلع البحري في نسخته الخامسة من 7 إلى 16 نوفمبر الجاري يجسد هذا النهج الأصيل، ويعكس حرص القيادة الحكيمة على تعزيز حضور الفعاليات البحرية في منطقة الظفرة، التي تعد من أبرز الوجهات التراثية والسياحية في الدولة، ومسرحاً للعديد من البطولات التي تبرز ارتباط الإنسان الإماراتي بالبحر وموروثه العريق.



وأوضح أن إقامة المهرجان تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، امتداد لدعمه الكبير للرياضات البحرية، وحرصه على صون الموروث الإماراتي، ونقله إلى الأجيال القادمة، باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استدامة الهوية الوطنية.



وأضاف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان تعكس رؤية أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للفعاليات البحرية ومواكبة توجهات الاتحاد في الدمج بين الرياضة والتراث، بما يعزز حضور الرياضات البحرية على المستويين المحلي والدولي.