«دولي الشراع» يشيد بمبادرات الإمارات في تطوير الرياضة



أشاد الاتحاد الدولي للشراع الحديث بمبادرات اتحاد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان في تطوير اللعبة، جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 2024 ومجلس الإدارة واللجان المعاونة، والتي اختتمت أعمالها في سنغافورة مؤخراً بمشاركة فاعلة للدول الأعضاء يتقدمها وفد الإمارات.



وشارك محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عضو لجنة التطوير والتدريب في الاتحاد الدولي، في الاجتماعات التي عقدت هناك على هامش الكونغرس العالمي 2024 برئاسة التركية أوزليم أكدوراك نائب رئيس الاتحاد الدولي للشراع، وحضور أعضاء اللجان، كما حضر الاجتماعات خبير التطوير المدرب زهير لباط المدير الفني للاتحاد الذي قدم تقريراً فنياً حول برامج التطوير الدولية.



وأثنت أوزليم أكدوراك بالتعاون اللافت بين الاتحادين الدولي والإماراتي والذي ترجم في عدة صور.