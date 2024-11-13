60 متسابقاً في «بطولة الإمارات للدراجات المائية»

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على كاسر الأمواج في كورنيش أبوظبي السبت المقبل برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة النادي.

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وقال النادي، في بيان له أمس، إن أكثر من 60 متسابقاً سيشاركون في الحدث، الذي يقام تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في 11 فئة للهواة والمحترفين هي: واقف جي بي 1، وجالس جي بي 3، وواقف جي بي 2، وجالس جي بي 2، وواقف جونيورز 3.3 والتي تضم ثلاث فئات للناشئين، وجالس جي بي 4، والمخضرمين، وجالس محترفين، وفئة الحركات الاستعراضية، وتم تخصيص 15 دقيقة لكل فئة، باستثناء فئة المحترفين التي خصص لها 20 دقيقة، وتقرر أن تقام منافسات الحركات الاستعراضية في الفترة المسائية.