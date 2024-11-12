بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً تنطلق السبت

تنطلق على مياه قناة دبي المائية، السبت المقبل، منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري 2024 - 2025.

وتحتفل البطولة هذا الموسم بالنسخة الـ 28 منذ انطلاقتها المباركة موسم 1996 - 1997، تنفيذاً لرؤية صاحب الفكرة، المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث بدأت منذ ذلك التاريخ، وانطلقت بقوة، لتستمر سنوياً ضمن أجندة النادي، الذي لعب دوراً محورياً في تطويرها، لتصبح من حدث محلي إلى تجمع رياضي شعبي خليجي، هو الأجمل والأكثر إثارة بين كل الرياضات البحرية التراثية.

بدأ نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قبل انطلاق الموسم الحالي، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، التحضير والتجهيز لانطلاقة موسم سباقات هذه الفئة، بالتعاون والشراكة مع الملاك والنواخذة، حيث تم تنفيذ المواصفات الجديدة على شكل القوارب، واعتماد قياساتها الجديدة، بما يضمن استدامة هذا الموروث، وسعياً لتطوير المنافسات التي تشمل، كالمعتاد، وحسب لوائح النادي، شوطين الأول «محلي»، والثاني لفرق أبناء مجلس التعاون الخليجي، وقوارب الشركات والمؤسسات.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: للمرة الأولى، سيتنافس المشاركون في الحدث خلال شهر واحد على ألقاب الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي يومي السبت المقبل، و 23 نوفمبر الجاري، والمؤهلتين «حسب نتائج الترتيب العام»، لأغلى بطولات الموسم، سباق النسخة رقم 27 من شوط كأس آل مكتوم، والمقرر أن يقام يوم السبت الثلاثين من الشهر الجاري، كمسك ختام لفعاليات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وأضاف محمد سيف المري: حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على التواصل مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية مبكراً، بهدف إنجاح الحدث، الذي سيبدأ السبت في موقعه المعتاد في المواسم الأخيرة، في قلب دبي النابض، عند ممشى الجداف، وعلى مياه قناة دبي المائية، بين واجهة فيستيفال سيتي والخليج التجاري، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

على صعيد متصل، أعلن النادي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب للملاك والنواخذة والبحارة المشاركين، حتى يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لإعلان قائمة القوارب، واعتماد توزيع القوارب في الشوطين المحلي والمؤسسات، حسب القرعة التي ستجرى قبل موعد السباق، يوم السبت، في الاجتماع التنويري مع اللجنة المنظمة.

يذكر أن أول سباق في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، أقيم للمرة الأولى في السابع من شهر مارس عام 1997، وشهد مشاركة 12 قارباً، تنافست في شوط واحد، وقد نال اللقب طاقم القارب فتح المعين 2، بقيادة النوخذة خليفة علي النزر.