ختام الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف في أبوظبي



اختتمت أمس منافسات بطولة الإمارات للموتوسيرف الجولة الأولى، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وذلك عقب معسكر تدريبي مكثف شارك فيه أكثر من 70 متسابقاً من تسع جنسيات، في أجواء حماسية عكست المستوى الرفيع للبطولة والتنظيم المميز للنادي.

وشهدت البطولة إقامة المنافسات على ست فئات مختلفة جاءت نتائجها على النحو التالي: فئة الجونيور: المركز «الأول» لوكاس شنايدر، «الثاني» ماتياس بارفيك، «الثالث» بابيانا بوبنيكوفا، وفئة تشالنجر: «الأول» جيري كاسيلا، «الثاني» ماتيج بوليشيك، «الثالث» سيمون نوفاكيك، وضمن فئة السيدات: ««الأولى» ماريانا نافاروفا، «الثانية» ليندا لوكشايندر، «الثالثة» بلانكا زبيكافوكا.



وفي منافسات فئة الروكيز: «الأول» علي الحميري، «الثاني» عبيد الهاملي، «الثالث» سعيد الهاملي، فئة الفيتيرانس: «الأول» جيري رينير، «الثاني» كاميل شنايدر، «الثالث» لوكاس بولاكيك، وفئة الماستر: «الأول» ماتياس نوفوتني، «الثاني» أليكس لوكشيدير، «الثالث» ماتيج كوزيسيك.



واستقطبت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث أظهر المتسابقون مهارات عالية في القيادة والتحكم والتوازن وسط الأمواج، في ختامٍ مثالي للجولة الافتتاحية من إحدى أبرز البطولات الحديثة في الرياضات البحرية.

قام بتتويج الفائزين كل من الدكتور محمد سيف الكعبي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، وعلي سالمين الظاهري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة السويدي مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.



وقال ثاني القمزي: «يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية دوره الريادي في تطوير الرياضات الحديثة واستقطاب المواهب من مختلف دول العالم. نجاح بطولة الموتوسيرف في جولتها الأولى يعكس تميز التنظيم والبنية التحتية العالمية التي تمتلكها العاصمة أبوظبي لاستضافة الفعاليات الكبرى، ونتطلع لمواصلة هذا الزخم في الجولات المقبلة».

واختتم القمزي تصريحه بالتأكيد على أن البطولة حققت أهدافها من حيث استقطاب المشاركين وتعزيز حضور رياضة الموتوسيرف كإحدى الرياضات البحرية الحديثة في الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن الجولات المقبلة ستشهد مشاركة أوسع وتطوراً متزايداً في المستوى الفني.