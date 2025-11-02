أبوظبي للرياضات المائية يتصدر كأس العالم للسباحة بالزعانف



اختتمت اليوم منافسات بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف - أبوظبي 2025، والتي أقيمت في نادي أبوظبي للرياضات المائية، بمشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة يمثلون 20 دولة.

وشهدت منافسات اليوم الأخير تألق سباحي وسباحات نادي أبوظبي للرياضات المائية، ليرفعوا الحصيلة النهائية للنادي مع ختام المنافسات إلى 51 ميدالية في صدارة جدول ترتيب الفرق المشاركة في البطولة. وتنوعت ميداليات نادي أبوظبي للرياضات المائية ما بين 14 ذهبية، و20 فضية، و17 برونزية. وجاء في المركز الثاني نادي إنبي المصري بـ27 ميدالية، تمثلت في 11 ذهبية، و8 فضيات، و8 برونزيات، وجاء ثالثاً فريق منتخب الإسماعيلية المصري بـ28 ميدالية بواقع 10 ذهبيات، و10 فضيات، و8 برونزيات.