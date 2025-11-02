تتويج الفائزات في بطولة صيد الأسماك للسيدات بـ«أبوظبي البحري»



اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية منافسات بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، التي نظمت ضمن أجندة فعالياته الرياضية والمجتمعية، وسط مشاركة واسعة من السيدات ومحبات رياضة الصيد في أجواء مفعمة بالحماس وروح التحدي. وأسفرت نتائج البطولة عن فوز الفريق رقم 23، بقيادة عايشة المعمري بالمركز الأول بعد تسجيله وزناً بلغ 20.70 كيلوغراماً، فيما جاء الفريق رقم 24، بقيادة مريم المنصوري في المركز الثاني بوزن 16.88 كيلوغراماً، وحلت عايشة السويدي في المركز الثالث بعد تسجيلها 11.54 كيلوغراماً.



شهدت مراسم التتويج أجواء احتفالية مميزة، حيث قامت مريم بلفقيه، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ووديمة الظاهري، ممثلة هيئة البيئة – أبوظبي، بتكريم الفائزات وتوزيع الجوائز والدروع التذكارية على المشاركات تقديراً لأدائهن المتميز.

وأكد نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار حرصه المستمر على تمكين المرأة وتعزيز حضورها في الرياضات البحرية، ودعم مشاركتها الفاعلة في الفعاليات المجتمعية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة الأنشطة الرياضية.