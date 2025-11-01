فتح باب التسجيل في سباقات المحامل الشراعية والبوانيش بمهرجان السلع البحري



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري في نسخته الخامسة، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 16 نوفمبر المقبل في منطقة الظفرة، ويقام مهرجان السلع بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من الشركاء الداعمين.



وأوضح النادي أن سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً سيقام يوم 8 أو 9 نوفمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي خلال الأيام المقبلة بعد متابعة الأحوال الجوية، فيما سيقام سباق براكة للبوانيش يومي 15 أو 16 نوفمبر المقبل، على أن تعلن اللجنة المنظمة التوقيت النهائي قبل الموعد المحدد.

ويعد مهرجان السلع البحري أحد أبرز المهرجانات التراثية في الدولة، ويجمع المهرجان بين السباقات البحرية التراثية والفعاليات المجتمعية والثقافية، التي تعكس أصالة الموروث البحري الإماراتي، وتحتفي بتاريخ الأجداد على شواطئ الظفرة.



ووجه خليفة الرميثي، مدير السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحري الشكر إلى الشيخ محمد ن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، لما يقدمه من دعم متواصل للرياضات البحرية الحديثة والتراثية، وقال: «مهرجان السلع البحري أصبح محطة سنوية ينتظرها عشاق البحر لما يجسده من قيم التراث والهوية الوطنية. ومع انطلاق النسخة الخامسة هذا العام تحت نواصل في نادي أبوظبي للرياضات البحرية التزامنا بتنظيم سباقات تراثية، تعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتراث الأجداد، وتكرس مكانة السلع وجهة بحرية مميزة على خريطة الفعاليات الوطنية».

وأضاف الرميثي أن النادي أنهى استعداداته اللوجستية والفنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، داعياً الملاك والنواخذة إلى الإسراع في التسجيل عبر المنصات الرسمية للنادي، لضمان المشاركة في هذا الحدث التراثي الكبير.