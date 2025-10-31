نور الأخضر.. تكتب التاريخ في مونديال السباحة بالزعانف - أبوظبي 2025



في إنجاز غير مسبوق بتاريخ الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي أبوظبي للرياضات المائية، تشارك البطلة نور الأخضر، لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتي ونادي أبوظبي للرياضات المائية، في كأس العالم للسباحة بالزعانف «كاماس» – أبوظبي 2025، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات أصحاب الهمم بهذه البطولة العالمية، ضمن برنامج «همة» المشترك بين النادي والأولمبياد الخاص الإماراتي.

وستخوض نور الأخضر، التي تمثل نموذجاً للإرادة والتحدي، منافسات 50 متر سباحة بزعنفة المونو، و50 متر سباحة بالزعانف المزدوجة، و100 متر سباحة بالزعانف المزدوجة، لتكون بذلك أول سباحة من أصحاب الهمم تمثل دولة الإمارات في هذه البطولة العالمية المرموقة.



تُعد نور الأخضر إحدى بطلات أصحاب الهمم، حيث وُلدت بمتلازمة داون وتم تشخيصها لاحقاً بالتوحد، وقد بدأت مسيرتها الرياضية بدافع شغفها بالحركة والنشاط منذ الطفولة، لتتألق لاحقاً في مجالات السباحة وركوب الدراجات. وقد مثّلت الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية الصيفية – برلين 2023، وحققت حضوراً مميزاً نال إعجاب الجميع.



من جانبه أشاد الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية «كاماس» بهذه المشاركة التاريخية، معتبراً إياها خطوة مهمة نحو تمكين الرياضيين من أصحاب الهمم وتوسيع نطاق المشاركة في البطولات العالمية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز من شمولية الرياضة وتكافؤ الفرص عالمياً.



وصرح حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية قائلاً: «نفخر بمشاركة نور الأخضر في كأس العالم للسباحة بالزعانف، فهي ثمرة من ثمار برنامج «همة» المجتمعي الذي أطلقه النادي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي خلال العامين الماضيين. يهدف البرنامج إلى توفير فرص تدريب ومنافسة مستدامة للرياضيين من أصحاب الهمم، وقد أثمر عن مشاركات مميزة في بطولات «أبوظبي سويم فور لايف» المجتمعية والدولية، وها نحن اليوم نراهم يعتلون المنصات العالمية».



وأضاف الهوتي: «نوجه خالص الشكر والتقدير للأسر التي تقف خلف نجاح أبنائها من أصحاب الهمم، فدعمهم المستمر هو الأساس في تحقيق هذه الإنجازات التي ترفع اسم الإمارات عالياً، بهذه المشاركة، تؤكد نور الأخضر أن الإرادة لا تعرف المستحيل، وأن دعم المؤسسات الرياضية الإماراتية لأصحاب الهمم يفتح أمامهم آفاقاً جديدة نحو العالمية والتميز».